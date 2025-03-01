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Posted 1 марта, 05:50

Published 1 марта, 05:50

Modified 1 марта, 05:54

Updated 1 марта, 05:54

Ночное небо заиграло красками: омичи увидели северное сияние

Зима ушла красиво: северное сияние озарило ночное небо Омской области

1 марта 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney. Ночное небо заиграло красками: омичи увидели северное сияние

Зима попрощалась с омичами, подарив им красочное шоу на ночном небе

Удивительное явление наблюдалось в Саргатском районе.

В ночь с 28 февраля на 1 марта жители Омской области стали свидетелями редкого и завораживающего природного явления — северного сияния. Яркие всполохи зеленого и розового оттенков озарили ночное небо, создавая невероятное зрелище.

Одна из тех, кому удалось запечатлеть это чудо природы, — фотограф Милена Пономарева. В Саргатском районе она заметила первые вспышки сияния.

Яркая цветная вспышка появилась в Саргатском районе
Яркая цветная вспышка появилась в Саргатском районе. Фото: Милена Пономарева. Сообщество ВКонтакте «Охотник за красотами Омской области»
«Постепенно разгорается, а небо с перерывами дает пофотографировать», — поделилась она своими впечатлениями в группе ВКонтакте «Охотник за красотами Омской области».

Как объясняет руководитель «Омского планетария» Владимир Крупко, сейчас наступает особый сезон для наблюдения. Наиболее благоприятное время для появления ярких вспышек на ночном небе — весна и осень.

Ранее стало известно, когда омичам готовиться к головной боли. Спойлер: магнитных бурь в первый месяц весны будет не так много.

Посмотрите на небо: над Омской областью заметили красочное северное сияние
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Северное сияние#Природное явление
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