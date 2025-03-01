Зима ушла красиво: северное сияние озарило ночное небо Омской области

Posted 1 марта, 05:50
Published 1 марта, 05:50
Modified 1 марта, 05:54
Updated 1 марта, 05:54
В ночь с 28 февраля на 1 марта жители Омской области стали свидетелями редкого и завораживающего природного явления — северного сияния. Яркие всполохи зеленого и розового оттенков озарили ночное небо, создавая невероятное зрелище.
Одна из тех, кому удалось запечатлеть это чудо природы, — фотограф Милена Пономарева. В Саргатском районе она заметила первые вспышки сияния.
«Постепенно разгорается, а небо с перерывами дает пофотографировать», — поделилась она своими впечатлениями в группе ВКонтакте «Охотник за красотами Омской области».
Как объясняет руководитель «Омского планетария» Владимир Крупко, сейчас наступает особый сезон для наблюдения. Наиболее благоприятное время для появления ярких вспышек на ночном небе — весна и осень.
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