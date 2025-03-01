В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

Posted 1 марта, 03:17
Published 1 марта, 03:17
Modified 1 марта, 03:39
Updated 1 марта, 03:39
Вчера вечером пользователи мессенджера WhatsApp* столкнулись с проблемами в его работе. По данным сервиса «Downdetector», первые жалобы начали поступать в 21:45, а к 22:00 их количество достигло пика — более 3 100 сообщений о сбоях.
Проблемы зафиксированы в разных регионах России. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», чаще всего о них сообщали жители Москвы (39% от всех жалоб), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (8%). Также неполадки затронули пользователей в Свердловской (6%) и Новосибирской (5%) областях, а также в Ростовской (4%) и Московской (4%) областях.
Отметим, что в Омской области зафиксировано 30 жалоб. Ранее стало известно, что родителям и учителям запретили пользоваться WhatsApp.
*принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России