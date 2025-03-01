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Posted 1 марта, 03:17

Published 1 марта, 03:17

Modified 1 марта, 03:39

Updated 1 марта, 03:39

Жители России массово пожаловались на сбой в работе мессенджеров

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

1 марта 2025, 03:17
Фото: 1MI. Жители России массово пожаловались на сбой в работе мессенджеров

Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера WhatsApp

Больше всего жалоб поступило поздним вечером.

Вчера вечером пользователи мессенджера WhatsApp* столкнулись с проблемами в его работе. По данным сервиса «Downdetector», первые жалобы начали поступать в 21:45, а к 22:00 их количество достигло пика — более 3 100 сообщений о сбоях.

График сбоев Whatsapp* по России
График сбоев Whatsapp* в Омской области
График сбоев Whatsapp* по России. Фото: Downdetector

Проблемы зафиксированы в разных регионах России. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», чаще всего о них сообщали жители Москвы (39% от всех жалоб), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (8%). Также неполадки затронули пользователей в Свердловской (6%) и Новосибирской (5%) областях, а также в Ростовской (4%) и Московской (4%) областях.

Отметим, что в Омской области зафиксировано 30 жалоб. Ранее стало известно, что родителям и учителям запретили пользоваться WhatsApp.

*принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России

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#Риана Дязанцева#Омск#Жалобы#Сбой#WhatsApp
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