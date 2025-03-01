В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

Проблемы зафиксированы в разных регионах России. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», чаще всего о них сообщали жители Москвы (39% от всех жалоб), Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (8%). Также неполадки затронули пользователей в Свердловской (6%) и Новосибирской (5%) областях, а также в Ростовской (4%) и Московской (4%) областях.