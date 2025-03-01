В Омской области родилась «девочка-весна»

Posted 1 марта, 13:16
Published 1 марта, 13:16
Modified 1 марта, 13:18
Updated 1 марта, 13:18
На портале ЗАГС опубликовали интересную статистику о самых популярных и редких именах, которые омичи выбирают для своих новорожденных.
Среди необычных имен для девочек можно встретить такие как Оиша, Аниса, Робия, Инна и Лиса, которые выбирают родители, стремящиеся дать своим дочкам уникальные имена. Среди редких имен для мальчиков встречаются Всеволод, Алихан, Азат, Назар и Спартак, которые также выделяются своей оригинальностью.
Отметим, что Робия — довольно редкое и необычное имя для России, оно имеет интересное происхождение и значение. Имя арабского происхождения в переводе означает «весна», «обновление», «цветение». Робия символизирует обновление природы и жизненную силу, что делает его особенно красивым и глубоким по своему смыслу.
Несмотря на растущую популярность экзотических и редких имен, традиционные варианты продолжают оставаться на первых позициях. С начала 2025 года самым распространенным именем среди девочек стало имя Анна, которое выбрали для своих дочерей 49 родителей. На втором месте — имя Мария (47 новорожденных), а в топ-5 также входят имена София (44), Ева (43) и Василиса (40).
Среди мальчиков в этом году чаще всего встречается имя Михаил — оно стало выбором 66 родителей. За ним идут Александр (48), Артем и Матвей (по 47), а также Иван (43). Эти имена продолжают оставаться в числе самых популярных среди омских семей. Ранее Городу55 стало известно, как выглядит среднестатистический омич.