gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 13:16

Published 1 марта, 13:16

Modified 1 марта, 13:18

Updated 1 марта, 13:18

Какие имена выбирают для новорожденных в Омске в 2025 году

В Омской области родилась «девочка-весна»

1 марта 2025, 13:16
Фото: 1MI. Какие имена выбирают для новорожденных в Омске в 2025 году

Новорожденной девочке в Омской области дали красивое и необычное имя

Как показывает статистика, омичи предпочитают баланс между классикой и оригинальностью.

На портале ЗАГС опубликовали интересную статистику о самых популярных и редких именах, которые омичи выбирают для своих новорожденных.

Редкие имена новорожденных в Омской области
Популярные имена новорожденных в Омской области
Редкие имена новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Среди необычных имен для девочек можно встретить такие как Оиша, Аниса, Робия, Инна и Лиса, которые выбирают родители, стремящиеся дать своим дочкам уникальные имена. Среди редких имен для мальчиков встречаются Всеволод, Алихан, Азат, Назар и Спартак, которые также выделяются своей оригинальностью.

Отметим, что Робия — довольно редкое и необычное имя для России, оно имеет интересное происхождение и значение. Имя арабского происхождения в переводе означает «весна», «обновление», «цветение». Робия символизирует обновление природы и жизненную силу, что делает его особенно красивым и глубоким по своему смыслу.

Несмотря на растущую популярность экзотических и редких имен, традиционные варианты продолжают оставаться на первых позициях. С начала 2025 года самым распространенным именем среди девочек стало имя Анна, которое выбрали для своих дочерей 49 родителей. На втором месте — имя Мария (47 новорожденных), а в топ-5 также входят имена София (44), Ева (43) и Василиса (40).

Среди мальчиков в этом году чаще всего встречается имя Михаил — оно стало выбором 66 родителей. За ним идут Александр (48), Артем и Матвей (по 47), а также Иван (43). Эти имена продолжают оставаться в числе самых популярных среди омских семей. Ранее Городу55 стало известно, как выглядит среднестатистический омич.

Тюльпаны оптом и бенто-торты: что продают омичи на Авито к 8 Марта
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#ЗАГС#Редкие имена#Новорожденные#Популярные имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика