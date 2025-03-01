В Омской области родилась «девочка-весна»

Отметим, что Робия — довольно редкое и необычное имя для России, оно имеет интересное происхождение и значение. Имя арабского происхождения в переводе означает «весна», «обновление», «цветение». Робия символизирует обновление природы и жизненную силу, что делает его особенно красивым и глубоким по своему смыслу.