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Posted 1 марта, 05:21

Published 1 марта, 05:21

Modified 1 марта, 05:30

Updated 1 марта, 05:30

В минкульте рассказали, когда откроется омский ТЮЗ после ремонта

В минкульте рассказали, когда откроется омский ТЮЗ после ремонта

1 марта 2025, 05:21
Фото: gorod55.ru.
Мы узнали, какие работы выполнил подрядчик и какова готовность объекта.

В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали о готовности ТЮЗа. По данным ведомства, подрядчик выполнил ремонт фасада объекта, утеплив и сделав облицовку плиткой на площади около 3,5 тысяч квадратных метров.

Также на свое законное место установили символ ТЮЗа — барельеф с маской и названием театра, завершили ремонт крыши, смонтировали инженерные системы и коммуникации, систему видеонаблюдения и подсветку фасада, современную вентиляционную систему, обновили тепловую систему.

«Завершена черновая отделка гримерок и цехов. Территория, прилегающая к зданию, обрела завершенный вид, уже установлены новые скульптуры Дон Кихота и Санчо Пансо, выполненные омским художником Александром Капраловым», — добавили в минкульте.

По данным на 10 февраля, готовность объекта составляла 71%. В ведомстве добавили, что уточненная проектная документация находится на согласовании государственной экспертизы Омской области. О сроках сдачи в эксплуатацию здания станет известно после получения положительного заключения.

Напомним, первоначально работы должны были завершить в сентябре 2023 года, но подрядчик нашел недостатки в проектной документации. Срок окончания работ неоднократно переносился. Сначала было объявлено, что они завершатся до 31 августа 2024 года, затем ремонт продлили до 20 декабря 2024 года. Помимо переносов, стоимость ремонта увеличилась до 792 млн рублей. В начале стоимость контракта составляла 432,6 млн рублей.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#ТЮЗ#Омск#Омская область#Видеонаблюдение#Фасад#Александр Капралов#Государственная экспертиза
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