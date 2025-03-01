У губернатора Омской области появился новый представитель в 9 районах региона

Posted 1 марта, 04:45
Published 1 марта, 04:45
Modified 1 марта, 04:47
Updated 1 марта, 04:47
По данным пресс-службы правительства Омской области, губернатор Виталий Хоценко назначил Дмитрия Боброва своим полномочным представителем в 9 районах региона на срок в один год. О решении он сообщил на оперативном совещании при участии глав муниципалитетов.
Новый полпред имеет большой опыт работы, в том числе в структурах пограничной службы. Теперь он будет курировать взаимодействие между областными и муниципальными властями, а также готовить предложения по развитию территорий. Полномочный представитель займется координацией работы органов власти и обеспечением реализации решений губернатора.
Ранее Город55 писал, что в Омской области действует институт полномочных представителей губернатора. Так, первым полпредом главы региона в северных районах в сентябре прошлого года назначали Олега Винникова.