У губернатора Омской области появился новый представитель в 9 районах региона

Новый полпред имеет большой опыт работы, в том числе в структурах пограничной службы. Теперь он будет курировать взаимодействие между областными и муниципальными властями, а также готовить предложения по развитию территорий. Полномочный представитель займется координацией работы органов власти и обеспечением реализации решений губернатора.