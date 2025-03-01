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Posted 1 марта, 04:45

Published 1 марта, 04:45

Modified 1 марта, 04:47

Updated 1 марта, 04:47

На фото Дмитрий Бобров

У губернатора Омской области появился новый представитель в 9 районах региона

1 марта 2025, 04:45
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области. На фото Дмитрий Бобров
Решение приняли на еженедельном оперативном совещании.

По данным пресс-службы правительства Омской области, губернатор Виталий Хоценко назначил Дмитрия Боброва своим полномочным представителем в 9 районах региона на срок в один год. О решении он сообщил на оперативном совещании при участии глав муниципалитетов.

Новый полпред имеет большой опыт работы, в том числе в структурах пограничной службы. Теперь он будет курировать взаимодействие между областными и муниципальными властями, а также готовить предложения по развитию территорий. Полномочный представитель займется координацией работы органов власти и обеспечением реализации решений губернатора.

Ранее Город55 писал, что в Омской области действует институт полномочных представителей губернатора. Так, первым полпредом главы региона в северных районах в сентябре прошлого года назначали Олега Винникова.

У губернатора Омской области появятся четыре полпреда в районах
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Губернатор#Виталий Хоценко#Развитие территорий#Муниципалитеты
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