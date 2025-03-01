Тарифный просчет: для главы омской РЭК Дмитрия Русских ограничились предупреждением

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет. Ранее стало известно, что УФАС выдало омскому регоператору «Магнит» профилактическое предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства.