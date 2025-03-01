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Posted 1 марта, 10:01

Published 1 марта, 10:01

Modified 1 марта, 10:55

Updated 1 марта, 10:55

Глава омской РЭК Дмитрий Русских получил предупреждение за нарушение ценообразования

Тарифный просчет: для главы омской РЭК Дмитрия Русских ограничились предупреждением

1 марта 2025, 10:01
Фото: 1MI. Глава омской РЭК Дмитрий Русских получил предупреждение за нарушение ценообразования

Омский суд оставил без изменений наказание для главы РЭК Дмитрия Русских

Чиновник нарушал установленный порядок ценообразования.

В среду, 26 февраля, Омский областной суд рассмотрел жалобу по делу председателя Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрия Русских. Суд оставил в силе решение Центрального районного суда, который ранее признал чиновника виновным в нарушении порядка ценообразования — административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.

Речь идет о неправильном формировании, расчете, установлении или применении тарифов на товары, услуги или продукцию. Областной суд согласился с квалификацией нарушения и назначил Дмитрию Русских административное наказание в виде предупреждения.

«Учитывая характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, данные о личности правонарушителя, суд считает возможным заменить наказание в виде административного штрафа, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ, на наказание в виде предупреждения», — сообщается в постановлении Центрального районного суда.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет. Ранее стало известно, что УФАС выдало омскому регоператору «Магнит» профилактическое предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#РЭК Омской области#Предупреждение#Административное правонарушение#Ценообразование
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