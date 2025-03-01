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Posted 1 марта, 08:28

Published 1 марта, 08:28

Modified 1 марта, 08:30

Updated 1 марта, 08:30

Перепады температуры превратили омские дороги в каток

«Скользкий путь»: водителей из Омской области предупредили об опасном гололеде

1 марта 2025, 08:28
Фото: 1MI. Перепады температуры превратили омские дороги в каток

Омских водителей просят быть внимательными на скользких дорогах

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать осторожность и учитывать погодные особенности

Пресс-служба Госавтоинспекции предупредила жителей Омской области о гололеде и призвала к внимательности на дорогах из-за сложных погодных условий. Отметим, в регионе сейчас наблюдаются перепады температуры: местами столбик термометра покажет до +3 градусов.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о важности соблюдения правил безопасности: необходимо сохранять безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть особенно осторожными при выполнении маневров. В условиях снегопада и ухудшения видимости рекомендуется снижать скорость, чтобы вовремя реагировать на возможные опасности и избежать аварий.

Особое внимание следует уделять пешеходам. В таких условиях их обзор может быть ограничен, поэтому водителям важно быть максимально внимательными при появлении людей на дороге. Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить улицу только после того, как они убедятся, что водители их заметили и готовы пропустить. Ранее Город55 писал, что на Омскую область в ближайшие дни обрушится сильный снегопад.

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#Риана Дязанцева#Безопасность#Гололед#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Погодные условия
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