«Скользкий путь»: водителей из Омской области предупредили об опасном гололеде

Особое внимание следует уделять пешеходам. В таких условиях их обзор может быть ограничен, поэтому водителям важно быть максимально внимательными при появлении людей на дороге. Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить улицу только после того, как они убедятся, что водители их заметили и готовы пропустить. Ранее Город55 писал, что на Омскую область в ближайшие дни обрушится сильный снегопад.