Рыбе не хватает воздуха: в омских озерах зафиксировали критический уровень кислорода

Posted 1 марта, 10:38
Published 1 марта, 10:38
Modified 1 марта, 10:44
Updated 1 марта, 10:44
Экологи Омской области бьют тревогу: в озерах региона резко снизился уровень растворенного кислорода, что может привести к гибели рыбы. Тревожная ситуация сложилась в озерах Ик и Тобол-Кушлы, где специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в четверг, 27 февраля.
Результаты исследования показали, что концентрация кислорода в воде оказалась значительно ниже нормы. Так, в озере Ик рядом с поселком Крутинка уровень растворенного кислорода составил всего 2,66 мг/дм3, что уже вызывает опасения.
Однако ситуация в озере Тобол-Кушлы возле деревни Десподзиновка оказалась еще более критической: там показатель кислорода упал до 0,8 мг/дм3. Для сравнения, нормой считается уровень не менее 4 мг/дм3.
Напомним, угроза настигла Омскую область не только в воде, но и в воздухе. И если рыба страдает от нехватки кислорода, то местные жители жалуются на невыносимую вонь по всему городу.