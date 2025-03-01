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Posted 1 марта, 10:38

Published 1 марта, 10:38

Modified 1 марта, 10:44

Updated 1 марта, 10:44

Рыбе в омских озерах грозит массовая гибель

Рыбе не хватает воздуха: в омских озерах зафиксировали критический уровень кислорода

1 марта 2025, 10:38
Фото: 1MI. Рыбе в омских озерах грозит массовая гибель

Экологи предупредили о возможной катастрофе в водоемах Омска

Угрозу обнаружили в Десподзиновке и Крутинке.

Экологи Омской области бьют тревогу: в озерах региона резко снизился уровень растворенного кислорода, что может привести к гибели рыбы. Тревожная ситуация сложилась в озерах Ик и Тобол-Кушлы, где специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в четверг, 27 февраля.

Результаты исследования показали, что концентрация кислорода в воде оказалась значительно ниже нормы. Так, в озере Ик рядом с поселком Крутинка уровень растворенного кислорода составил всего 2,66 мг/дм3, что уже вызывает опасения.

Однако ситуация в озере Тобол-Кушлы возле деревни Десподзиновка оказалась еще более критической: там показатель кислорода упал до 0,8 мг/дм3. Для сравнения, нормой считается уровень не менее 4 мг/дм3.

Напомним, угроза настигла Омскую область не только в воде, но и в воздухе. И если рыба страдает от нехватки кислорода, то местные жители жалуются на невыносимую вонь по всему городу.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Рыба#Обь-Иртышское УГМС#Озера
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