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Posted 1 марта, 12:45

Published 1 марта, 12:45

Modified 1 марта, 13:53

Updated 1 марта, 13:53

Омичам отключат воду на следующей неделе

Ремонт водопровода оставит омичей без воды: список адресов

1 марта 2025, 12:45
Фото: 1MI. Омичам отключат воду на следующей неделе

Десятки домов в Омске 6 марта оставят без воды на целый день

Для горожан установят машины с питьевой водой.

6 марта жители нескольких улиц Омска останутся без водоснабжения на целый день из-за плановых ремонтных работ. Отключение воды коснется домов с 10:00 до 19:00 часов.

Работы будут проходить на водопроводе по улице Карла Маркса, 37, в связи с чем без воды останутся абоненты на следующих адресах:

  • Улица Карла Маркса, 37, 39;
  • Улица Бульварная, 1, 3;
  • Улица Маршала Жукова, 150, 152, 152/1, 154;
  • Улица Пушкина, 133/9, 133/8, 133.

Для удобства жителей, машина с питьевой водой будет размещена по адресу: улица Карла Маркса, 37, с 10:00 до завершения работ.

Водоканал просит всех жителей заранее запастись водой. Напомним, в понедельник, 3 марта, жителям Ленинского округа отключат воду на весь день.

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#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Водоснабжение#Питьевая вода#Отключение#Плановые работы
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