Ремонт водопровода оставит омичей без воды: список адресов

Posted 1 марта, 12:45
Published 1 марта, 12:45
Modified 1 марта, 13:53
Updated 1 марта, 13:53
6 марта жители нескольких улиц Омска останутся без водоснабжения на целый день из-за плановых ремонтных работ. Отключение воды коснется домов с 10:00 до 19:00 часов.
Работы будут проходить на водопроводе по улице Карла Маркса, 37, в связи с чем без воды останутся абоненты на следующих адресах:
Для удобства жителей, машина с питьевой водой будет размещена по адресу: улица Карла Маркса, 37, с 10:00 до завершения работ.
Водоканал просит всех жителей заранее запастись водой. Напомним, в понедельник, 3 марта, жителям Ленинского округа отключат воду на весь день.