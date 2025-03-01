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Posted 1 марта, 09:15

Published 1 марта, 09:15

Modified 1 марта, 09:17

Updated 1 марта, 09:17

Президентская программа «Время героев» подвела итоги года

Президентская программа «Время героев» подвела итоги года

1 марта 2025, 09:15
Фото: Изображение Midjourney.
Программа стартовала 1 марта 2024 года.

Год назад в России по инициативе Путина запустили программу «Время героев», чтобы помочь участникам специальной военной операции становиться руководителями в органах власти, государственных компаниях и заниматься важными для общества проектами.

«В этой связи — о новом, считаю, важном решении: уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее „Время героев“», — сообщал президент России.

В первый поток программы попали 83 человека, которых отбирали по их заслугам в СВО, управленческому опыту и потенциалу. Среди них — 21 Герой России и еще многие с государственными наградами. Обучение началось 27 мая 2024 года и включало занятия по госуправлению, экономике, финансам и коммуникациям.

Участники проходили стажировки в разных регионах, а также отправились на атомном ледоколе к Северному полюсу. Занятия проводили представители Администрации Президента, члены Правительства и другие опытные специалисты.

За первый год 27 участников программы уже заняли руководящие посты. Среди них:

  • Герой ДНР Артем Жога — Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
  • Евгений Первышов — врио главы Тамбовской области;
  • Герой России Артур Орлов — председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»;
  • Алексей Кондратьев — сенатор Российской Федерации от Курской области;
  • Александр Шляпников — заместитель губернатора Калужской области.

Участники первого потока проходят стажировки в Администрации Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Совете Федерации, Государственной думе, аппаратах региональных правительств, федеральных министерствах и государственных корпорациях.

Руководитель программы Мария Костюк теперь работает врио губернатора Еврейской автономной области. Она подчеркнула, что именно такие люди должны занимать высокие должности, потому что они уже доказали свою верность стране.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что участники программы учатся с большим рвением и серьезно подходят к заданиям. Наставники также высоко оценивают их успехи.

«Президентская академия удостоилась чести реализовать уникальную программу, направленную на поддержку тех, кто на деле проявил верность своему Отечеству и стремится занять ведущие позиции в обществе. Мы гордимся их достижениями и неоценимым вкладом в развитие нашей страны!» — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Герой России Игорь Юргин сообщил, что программа помогла ему найти новый путь служения Родине: он занимается патриотическим воспитанием молодежи и социальными коммуникациями Республики Саха (Якутия). А Темирлан Абуталимов, тоже Герой России, поблагодарил всех, кто поддерживает участников программы, и сказал, что они обязательно добьются всех поставленных целей.

Программа продолжает развиваться: заявки на участие за прошедший год подали более 65 тысяч человек. Сейчас идет дополнительный отбор во второй поток. Кроме того, 14 декабря 2024 года Владимир Путин поручил расширить программу на регионы. В настоящее время эти программы реализуются.

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Путин#Программа#Сво#Патриотическое воспитание#Время героев
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