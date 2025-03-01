Президентская программа «Время героев» подвела итоги года

Программа продолжает развиваться: заявки на участие за прошедший год подали более 65 тысяч человек. Сейчас идет дополнительный отбор во второй поток. Кроме того, 14 декабря 2024 года Владимир Путин поручил расширить программу на регионы. В настоящее время эти программы реализуются.