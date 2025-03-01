Появились кадры с места жуткого ДТП с пассажирским автобусом на Левобережье Омска

Posted 1 марта, 07:49
Published 1 марта, 07:49
Modified 1 марта, 07:51
Updated 1 марта, 07:51
Прокуратура города Омска взяла под контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на пересечении улиц Лукашевича и Комарова.
Предварительные данные показывают, что водитель автобуса марки «НефАЗ», в котором находились 18 пассажиров, при повороте налево не уступил дорогу двум встречным легковушкам. Это и привело к столкновению.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, ход которой прокуратура Омска взяла под свой контроль. Напомним, в аварии пострадали пассажиры автобуса и водитель Mercedes. Также ранее сообщалось, что в салоне находилось 20 человек.