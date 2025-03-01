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Posted 1 марта, 07:49

Published 1 марта, 07:49

Modified 1 марта, 07:51

Updated 1 марта, 07:51

На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками

Появились кадры с места жуткого ДТП с пассажирским автобусом на Левобережье Омска

1 марта 2025, 07:49
Фото: Прокуратура Омской области. На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками

В Омске после ДТП с пассажирским автобусом на Левобережье проводят проверку

По данным прокуратуры, в автобусе находилось 18 человек.

Прокуратура города Омска взяла под контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на пересечении улиц Лукашевича и Комарова.

Видео: Прокуратура Омской области. Момент столкновения

Предварительные данные показывают, что водитель автобуса марки «НефАЗ», в котором находились 18 пассажиров, при повороте налево не уступил дорогу двум встречным легковушкам. Это и привело к столкновению.

Автобус не предоставил преимущество в движении
Автобус не предоставил преимущество в движении. Фото: Прокуратура Омской области

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, ход которой прокуратура Омска взяла под свой контроль. Напомним, в аварии пострадали пассажиры автобуса и водитель Mercedes. Также ранее сообщалось, что в салоне находилось 20 человек.

На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками: есть пострадавшие
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#Риана Дязанцева#Видео#ДТП#Омск#Автобус#Пассажиры#Столкновение
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