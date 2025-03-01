Омский завод готов заплатить сварщикам более 200 тысяч рублей

Posted 1 марта, 12:26
Published 1 марта, 12:26
Modified 1 марта, 12:28
Updated 1 марта, 12:28
Предприятие «Завод металлоконструкций» активно ищет сотрудников для работы на ОНПЗ, предлагая высокие зарплаты. Работодатель разместил вакансии на сервисе «Работа России», где открыты позиции для сварщиков и монтажников трубопроводов.
Особенностью работы является наличие вредных и опасных факторов: повышенный уровень шума и работа с движущимися или разлетающимися объектами. Завод готов принять иностранных граждан.
Для сварщиков предъявляются требования: опыт работы от 3 лет, наличие действующего удостоверения и среднее профессиональное образование. Работодатель обеспечит официальное трудоустройство, соцпакет, а также оплату проезда, проживания, медкомиссии и спецодежды. Зарплата варьируется от 200 до 220 тысяч рублей в месяц. Всего требуется 15 человек.
Кроме того, в компании открыта вакансия для монтажников технологических трубопроводов. Рабочие будут заниматься монтажом трубопроводов, подготовкой стыков к сварке и зачисткой после сварки. Требуется опыт работы от 1 года и квалификационное удостоверение, а также разряд от 4 до 6. Зарплата составляет от 140 до 160 тысяч рублей. Работники также получат социальный пакет, транспортные льготы, включая предоставление автомобиля. Предприятию требуется 5 человек. Ранее стало известно, сколько хотят зарабатывать омичи.