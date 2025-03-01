Омский завод готов заплатить сварщикам более 200 тысяч рублей

Кроме того, в компании открыта вакансия для монтажников технологических трубопроводов. Рабочие будут заниматься монтажом трубопроводов, подготовкой стыков к сварке и зачисткой после сварки. Требуется опыт работы от 1 года и квалификационное удостоверение, а также разряд от 4 до 6. Зарплата составляет от 140 до 160 тысяч рублей. Работники также получат социальный пакет, транспортные льготы, включая предоставление автомобиля. Предприятию требуется 5 человек. Ранее стало известно, сколько хотят зарабатывать омичи.