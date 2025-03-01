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Posted 1 марта, 12:26

Published 1 марта, 12:26

Modified 1 марта, 12:28

Updated 1 марта, 12:28

Омский НПЗ ищет сварщиков и монтажников на шестизначную зарплату

Омский завод готов заплатить сварщикам более 200 тысяч рублей

1 марта 2025, 12:26
Фото: 1MI. Омский НПЗ ищет сварщиков и монтажников на шестизначную зарплату
Согласно порталу «Работа России», предприятию требуется 15 человек.

Предприятие «Завод металлоконструкций» активно ищет сотрудников для работы на ОНПЗ, предлагая высокие зарплаты. Работодатель разместил вакансии на сервисе «Работа России», где открыты позиции для сварщиков и монтажников трубопроводов.

Особенностью работы является наличие вредных и опасных факторов: повышенный уровень шума и работа с движущимися или разлетающимися объектами. Завод готов принять иностранных граждан.

Активные вакансии на ОНПЗ
Активные вакансии на ОНПЗ. Фото: Работа России

Для сварщиков предъявляются требования: опыт работы от 3 лет, наличие действующего удостоверения и среднее профессиональное образование. Работодатель обеспечит официальное трудоустройство, соцпакет, а также оплату проезда, проживания, медкомиссии и спецодежды. Зарплата варьируется от 200 до 220 тысяч рублей в месяц. Всего требуется 15 человек.

Кроме того, в компании открыта вакансия для монтажников технологических трубопроводов. Рабочие будут заниматься монтажом трубопроводов, подготовкой стыков к сварке и зачисткой после сварки. Требуется опыт работы от 1 года и квалификационное удостоверение, а также разряд от 4 до 6. Зарплата составляет от 140 до 160 тысяч рублей. Работники также получат социальный пакет, транспортные льготы, включая предоставление автомобиля. Предприятию требуется 5 человек. Ранее стало известно, сколько хотят зарабатывать омичи.

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#Риана Дязанцева#Работа#Омск#Зарплата#ОНПЗ#Вакансии
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