Омская область вошла в десятку регионов с самым доступным бензином

По данным «Промрейтинга», самые низкие цены на топливо в 2025 году зафиксированы в Курганской области, где литр бензина стоит в среднем 53,89 рубля. В Омской области литр топлива обойдется в 55,73 рубля. Регион уступил Республике Коми (55,59 рубля за литр), но оказался выше Республики Хакасия (55,76 рубля). В январе несколько регионов покинули список с самыми низкими ценами на бензин. Среди них соседний Новосибирск.