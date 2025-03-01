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Posted 1 марта, 04:07

Published 1 марта, 04:07

Modified 1 марта, 04:11

Updated 1 марта, 04:11

В каких регионах России самый дешевый бензин

Омская область вошла в десятку регионов с самым доступным бензином

1 марта 2025, 04:07
Фото: 1MI. В каких регионах России самый дешевый бензин

Бензин в Омской области оказался одним из самых дешевых в России

Дороже всего топливо обходится жителям Якутии.

По данным «Промрейтинга», самые низкие цены на топливо в 2025 году зафиксированы в Курганской области, где литр бензина стоит в среднем 53,89 рубля. В Омской области литр топлива обойдется в 55,73 рубля. Регион уступил Республике Коми (55,59 рубля за литр), но оказался выше Республики Хакасия (55,76 рубля). В январе несколько регионов покинули список с самыми низкими ценами на бензин. Среди них соседний Новосибирск.

Топ-10 регионов с самым дешевым бензином в январе 2025 года
Топ-10 регионов с самым дорогим бензином в январе 2025 года
Топ-10 регионов с самым дешевым бензином в январе 2025 года. Фото: Промрейтинг

Самые высокие цены традиционно зафиксированы на Дальнем Востоке и в северных регионах:

  • Якутия — 73,97 рубля за литр;
  • Сахалинская область — 71,85 рубля за литр;
  • Камчатский край — 71,27 рубля за литр.

Напомним, за год бензин в Омской области подорожал на 3,2-10,8 рубля за литр.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Бензин#Цены#Топливо
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