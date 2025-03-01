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Posted 1 марта, 07:18

Published 1 марта, 07:18

Modified 1 марта, 07:20

Updated 1 марта, 07:20

В Омске начали бороться с продажей энергетиков несовершеннолетним

Ничего не изменится: в Омской области перезапретили продажу энергетиков детям

1 марта 2025, 07:18
Фото: 1MI. В Омске начали бороться с продажей энергетиков несовершеннолетним

В Омской области начнется строгий контроль за продажей энергетиков детям

Новый закон запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, который запрещает продавать энергетики и другие тонизирующие напитки несовершеннолетним. На заседании правительства Омской области было утверждено, что министерство экономического развития региона будет следить за соблюдением этого закона.

Как будет проходить контроль:

Контролировать продажу энергетиков будут так же, как и продажу алкоголя. Продавцы обязаны отказывать в продаже, если у них возникнут сомнения по поводу возраста покупателя, и если он не сможет показать документ, подтверждающий его возраст.

Как отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко, в Омской области будут проводиться разные проверки — от консультаций и предупреждений до контрольных закупок и инспекций.

Штрафы за нарушение:

Кроме того, готовится новый законопроект, который введет штрафы для тех, кто будет продавать энергетики детям. Штрафы могут составлять от 30 тысяч рублей до полумиллиона в зависимости от ситуации.

В Омской области около пяти тысяч магазинов и торговых точек, которые продают тонизирующие напитки, и теперь они будут обязаны следить за тем, чтобы не продавать их несовершеннолетним. Ранее Город55 рассказывал о случае нарушения закона о продаже тонизирующего напитка.

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#Риана Дязанцева#Омск#Штрафы#Продажа#Закон#Несовершеннолетние#Энергетики
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