Ничего не изменится: в Омской области перезапретили продажу энергетиков детям

Posted 1 марта, 07:18
Published 1 марта, 07:18
Modified 1 марта, 07:20
Updated 1 марта, 07:20
С 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон, который запрещает продавать энергетики и другие тонизирующие напитки несовершеннолетним. На заседании правительства Омской области было утверждено, что министерство экономического развития региона будет следить за соблюдением этого закона.
Как будет проходить контроль:
Контролировать продажу энергетиков будут так же, как и продажу алкоголя. Продавцы обязаны отказывать в продаже, если у них возникнут сомнения по поводу возраста покупателя, и если он не сможет показать документ, подтверждающий его возраст.
Как отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко, в Омской области будут проводиться разные проверки — от консультаций и предупреждений до контрольных закупок и инспекций.
Штрафы за нарушение:
Кроме того, готовится новый законопроект, который введет штрафы для тех, кто будет продавать энергетики детям. Штрафы могут составлять от 30 тысяч рублей до полумиллиона в зависимости от ситуации.
В Омской области около пяти тысяч магазинов и торговых точек, которые продают тонизирующие напитки, и теперь они будут обязаны следить за тем, чтобы не продавать их несовершеннолетним. Ранее Город55 рассказывал о случае нарушения закона о продаже тонизирующего напитка.