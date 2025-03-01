Ничего не изменится: в Омской области перезапретили продажу энергетиков детям

В Омской области около пяти тысяч магазинов и торговых точек, которые продают тонизирующие напитки, и теперь они будут обязаны следить за тем, чтобы не продавать их несовершеннолетним. Ранее Город55 рассказывал о случае нарушения закона о продаже тонизирующего напитка.