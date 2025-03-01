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Posted 1 марта, 05:03

Published 1 марта, 05:03

Modified 1 марта, 05:17

Updated 1 марта, 05:17

В марте Омскую область ждут частые снегопады

На Омскую область обрушится мощный трехдневный снегопад

1 марта 2025, 05:03
Фото: 1MI. В марте Омскую область ждут частые снегопады
По данным метеорологов, в марте на регион обрушится аномальное количество осадков.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в начале весны Омскую область заметет. Синоптики прогнозируют сильный снегопад с вечера вторника, 4 марта, до вечера четверга, 6 марта. Температура воздуха в эти дни будет в пределах -3… -8 градусов днем, а 7 марта потеплеет до +2 градусов. 8 и 9 марта будет около 0… -3 градусов.

Прогноз погоды в Омске в марте
Прогноз погоды в Омске в марте
Прогноз погоды в Омске в марте. Фото: Ventusky

На неделе с 10 марта, по предварительному прогнозу синоптиков, тоже будет тепло. Температура воздуха ожидается в пределах -1… -5 градусов. Также почти все дни обещают осадки.

Напомним, что Гидрометцентр России дал прогноз на первый месяц весны в Омской области. По данным специалистов, в марте на регион обрушится аномальное количество осадков, их количество будет выше многолетней нормы.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Температура#Гидрометцентр#Весна#Осадки#Прогноз#Синоптики#Март
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