На Омскую область обрушится мощный трехдневный снегопад

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в начале весны Омскую область заметет. Синоптики прогнозируют сильный снегопад с вечера вторника, 4 марта, до вечера четверга, 6 марта. Температура воздуха в эти дни будет в пределах -3… -8 градусов днем, а 7 марта потеплеет до +2 градусов. 8 и 9 марта будет около 0… -3 градусов.