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Posted 1 марта, 05:07

Published 1 марта, 05:07

Modified 1 марта, 05:18

Updated 1 марта, 05:18

ДТП в Омске: столкнулись автобус и два легковых автомобиля

На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками: есть пострадавшие

1 марта 2025, 05:07
Фото: МЧС Омской области. ДТП в Омске: столкнулись автобус и два легковых автомобиля

На Левобережье Омска пассажирский автобус жестко столкнулся с легковушками

Известно о трех пострадавших.

МЧС Омской области сообщает, что на перекрестке улиц Лукашевича и Комарова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. На месте аварии работали сотрудники МЧС России, которые обеспечили безопасность: они установили конусы ограждения и отключили аккумулятор одного из поврежденных автомобилей.

Сообщается о трех пострадавших
Сообщается о трех пострадавших
Сообщается о трех пострадавших. Фото: МЧС Омской области

В момент происшествия в автобусе находились 20 человек. На данный момент сообщается о трех пострадавших — два пассажира автобуса и водитель легковушки. Ранее стало известно, что главе поселения в Омской области вынесли приговор по делу о халатности. По его вине погиб мотоциклист.

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#Риана Дязанцева#ДТП#Автобус#Пострадавшие#МЧС
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