На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками: есть пострадавшие

В момент происшествия в автобусе находились 20 человек. На данный момент сообщается о трех пострадавших — два пассажира автобуса и водитель легковушки. Ранее стало известно, что главе поселения в Омской области вынесли приговор по делу о халатности. По его вине погиб мотоциклист.