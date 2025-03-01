На Левом берегу Омска автобус столкнулся с легковушками: есть пострадавшие

Posted 1 марта, 05:07
Published 1 марта, 05:07
Modified 1 марта, 05:18
Updated 1 марта, 05:18
МЧС Омской области сообщает, что на перекрестке улиц Лукашевича и Комарова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. На месте аварии работали сотрудники МЧС России, которые обеспечили безопасность: они установили конусы ограждения и отключили аккумулятор одного из поврежденных автомобилей.
В момент происшествия в автобусе находились 20 человек. На данный момент сообщается о трех пострадавших — два пассажира автобуса и водитель легковушки. Ранее стало известно, что главе поселения в Омской области вынесли приговор по делу о халатности. По его вине погиб мотоциклист.