«Молю Бога проснуться утром живым»: омичи пожаловались на жуткую вонь по всему городу

Posted 1 марта, 06:34
Published 1 марта, 06:34
Modified 1 марта, 06:36
Updated 1 марта, 06:36
Жители Омска вновь обеспокоены неприятным запахом, который стал настоящей проблемой для многих. Омичи сообщают, что ночные выбросы загрязняют воздух, превращая проветривание в опасное испытание. Первые «звоночки» появились в сообществе ВКонтакте «Дыши! Омск».
Ситуация усугубляется с каждым днем, и все больше людей не могут просто выйти на улицу, не ощущая резкого запаха, который становится все сильнее. Так описывают свои переживания один из жителей Центрального района:
«Хотели перед сном проветрить, так как на ночь уже страшно оставлять окна приоткрытыми. Можно не проснуться от ночных выбросов. Но не успели. Уже дышать нечем. Просто травят и травят».
Одним из самых тревожных аспектов ситуации стали запахи.
«В комнате такая вонь по ночам. Гарь, мазут какой-то, запах проникает сквозь окна. Просто плакать хочется».
«Каждую ночь открою окно, чтобы проверить, на улице воздух или яд. Если яд — закрываю окно и молю Бога проснуться утром живым. Если воздух — быстро проветриваю квартиру и закрываю окно».
«Вчера вышла на улицу, аж до рези в глазах эта вонь».
Отметим, согласно данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха накануне был пониженным. В первые дни весны также ожидается пониженный уровень. Тем не менее, ситуация остается напряженной, и многие омичи продолжают жаловаться на ухудшение качества воздуха.