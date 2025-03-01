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Posted 1 марта, 06:34

Published 1 марта, 06:34

Modified 1 марта, 06:36

Updated 1 марта, 06:36

Омичи страдают от ядовитого воздуха

«Молю Бога проснуться утром живым»: омичи пожаловались на жуткую вонь по всему городу

1 марта 2025, 06:34
Фото: 1MI. Омичи страдают от ядовитого воздуха

Жители Омска пожаловались на невыносимые запахи по всему городу

По данным специалистов, в ближайшие дни в регионе ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Жители Омска вновь обеспокоены неприятным запахом, который стал настоящей проблемой для многих. Омичи сообщают, что ночные выбросы загрязняют воздух, превращая проветривание в опасное испытание. Первые «звоночки» появились в сообществе ВКонтакте «Дыши! Омск».

Ситуация усугубляется с каждым днем, и все больше людей не могут просто выйти на улицу, не ощущая резкого запаха, который становится все сильнее. Так описывают свои переживания один из жителей Центрального района:

«Хотели перед сном проветрить, так как на ночь уже страшно оставлять окна приоткрытыми. Можно не проснуться от ночных выбросов. Но не успели. Уже дышать нечем. Просто травят и травят».

Одним из самых тревожных аспектов ситуации стали запахи.

«В комнате такая вонь по ночам. Гарь, мазут какой-то, запах проникает сквозь окна. Просто плакать хочется».
«Каждую ночь открою окно, чтобы проверить, на улице воздух или яд. Если яд — закрываю окно и молю Бога проснуться утром живым. Если воздух — быстро проветриваю квартиру и закрываю окно».
«Вчера вышла на улицу, аж до рези в глазах эта вонь».

Отметим, согласно данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха накануне был пониженным. В первые дни весны также ожидается пониженный уровень. Тем не менее, ситуация остается напряженной, и многие омичи продолжают жаловаться на ухудшение качества воздуха.

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#Риана Дязанцева#Омск#Жалобы#Загрязнение воздуха#Обь-Иртышское УГМС#Качество воздуха
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