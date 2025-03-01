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Posted 1 марта, 04:15

Published 1 марта, 04:15

Modified 1 марта, 12:22

Updated 1 марта, 12:22

Действие магнитной бури может ощущаться от нескольких часов до нескольких суток

Магнитные бури в марте 2025 года: календарь опасных дат

1 марта 2025, 04:15
Фото: Изображение Midjourney. Действие магнитной бури может ощущаться от нескольких часов до нескольких суток
Ждут ли нас в первый месяц весны магнитные бури? В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.

Представляем полную шкалу мощности магнитных бурь:

  • G1 — незначительная (буря может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников);
  • G2 — умеренная (буря может спровоцировать проблемы с напряжением в энергосистемах, повреждение трансформаторов);
  • G3 — сильная (могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио, на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания);
  • G4 — тяжелая (в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, возможны проблемы со спутниковой навигацией, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена);
  • G5 — экстремальная (в энергосистемах могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения, полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней).

Прогноз магнитных бурь на март 2025 года

Не успела начаться весна, как нас уже «порадовала» геомагнитная обстановка. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 1 марта после 15:00 ожидается магнитная буря. К счастью, она продлится лишь до шести вечера.

После этого метеозависимые могут радоваться: в календаре все спокойно, потому что магнитосфера Земли расслаблена. Со 2 по 9 марта она будет стабильной, без значительных возмущений.

Но уже с 10 марта самочувствие метеочувствительных людей может измениться — магнитосфера планеты перейдет в возбужденное состояние. Этот период продлится до вечера 12 марта.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней
Прогноз магнитных бурь на 27 дней. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Солнце подарит метеозависимым передышку на один день, 13 марта, а в конце недели, 14 и 15 марта, придется снова вспомнить о геомагнитных возмущениях. В эти два дня уровень солнечной активности повысится до возбужденного состояния, что тоже может сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

После этого магнитосфера вновь стабилизируется, и с 16 по 26 марта серьезных испытаний для метеозависимых не прогнозируется. Однако 27 марта нас ждет очередной удар в виде магнитной бури. Ее уровень достигнет G1 (слабая). 28 марта магнитосфера все еще будет возбужденная.

Метеозависимые могут почувствовать влияние магнитных бурь
Метеозависимые могут почувствовать влияние магнитных бурь. Фото: Изображение Midjourney

Как магнитные бури влияют на человека

Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — отметил специалист.
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины. Фото: omsk-osma.ru

Однако существует такой феномен, который назван медицинским термином «метеозависимость». Он означает повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Для человека это может проявляться в виде ухудшения самочувствия: головной боли, слабости или раздражительности. Особенно чувствительны к таким изменениям метеозависимые люди.

Как пережить магнитные бури

  • Следите за прогнозами. Заранее зная о магнитной буре, можно скорректировать планы и снизить нагрузку на организм.
  • Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает слабость и головные боли. Вода поможет организму адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.
  • Выбирайте легкую пищу. В дни магнитных бурь уменьшите количество жирного, острого и соленого, чтобы не перегружать организм.
  • Соблюдайте режим сна. Полноценный отдых снижает влияние геомагнитных колебаний на самочувствие.
  • Больше свежего воздуха. Прогулки помогут нормализовать давление и улучшить общее состояние.
  • Ограничьте кофе и алкоголь. Крепкие напитки могут усилить головные боли и повысить давление.
  • Избегайте стресса. Расслабляющие техники, например дыхательные упражнения или медитация, помогут легче пережить магнитную бурю.
  • Держите под рукой необходимые лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, важно соблюдать рекомендации врача и вовремя принимать препараты.

Кстати, такие рекомендации в целом полезны для здоровья.

«Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме», — рассказал Городу55 заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов.
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#Ольга Скворцова#Опросы#Наука#Солнце#Магнитные бури#Метеозависимые#Спутниковая навигация#Метеочувствительные люди#Календарь#Геомагнитная обстановка
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