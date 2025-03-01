Магнитные бури в марте 2025 года: календарь опасных дат

Posted 1 марта, 04:15
Published 1 марта, 04:15
Modified 1 марта, 12:22
Updated 1 марта, 12:22
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.
Представляем полную шкалу мощности магнитных бурь:
Не успела начаться весна, как нас уже «порадовала» геомагнитная обстановка. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 1 марта после 15:00 ожидается магнитная буря. К счастью, она продлится лишь до шести вечера.
После этого метеозависимые могут радоваться: в календаре все спокойно, потому что магнитосфера Земли расслаблена. Со 2 по 9 марта она будет стабильной, без значительных возмущений.
Но уже с 10 марта самочувствие метеочувствительных людей может измениться — магнитосфера планеты перейдет в возбужденное состояние. Этот период продлится до вечера 12 марта.
Солнце подарит метеозависимым передышку на один день, 13 марта, а в конце недели, 14 и 15 марта, придется снова вспомнить о геомагнитных возмущениях. В эти два дня уровень солнечной активности повысится до возбужденного состояния, что тоже может сказаться на состоянии метеочувствительных людей.
После этого магнитосфера вновь стабилизируется, и с 16 по 26 марта серьезных испытаний для метеозависимых не прогнозируется. Однако 27 марта нас ждет очередной удар в виде магнитной бури. Ее уровень достигнет G1 (слабая). 28 марта магнитосфера все еще будет возбужденная.
Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — отметил специалист.
Однако существует такой феномен, который назван медицинским термином «метеозависимость». Он означает повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Для человека это может проявляться в виде ухудшения самочувствия: головной боли, слабости или раздражительности. Особенно чувствительны к таким изменениям метеозависимые люди.
Кстати, такие рекомендации в целом полезны для здоровья.
«Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме», — рассказал Городу55 заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов.