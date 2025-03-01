Магнитные бури в марте 2025 года: календарь опасных дат

Солнце подарит метеозависимым передышку на один день, 13 марта, а в конце недели, 14 и 15 марта, придется снова вспомнить о геомагнитных возмущениях. В эти два дня уровень солнечной активности повысится до возбужденного состояния, что тоже может сказаться на состоянии метеочувствительных людей.