История наводнений в Омске: причины, последствия и прогноз на 2025 год

«В последних числах апреля месяца река Иртыш, казавшаяся спящею под оковами льда, наконец крушит их. Сильный прилив гонит льдины одну на другую… Когда я вышел на улицу, народ был в ужасном смятении. Одни бегали и искали челны, чтобы спасаться от наводнения, другие запрягали телеги и пытались скорее выбраться из этого форштадта. Иные выносили из погребов и низменных мест лучшее, что могла повредить вода. Но многие, положившись на волю Божию, ожидали в грустном молчании последствий, не предаваясь отчаянию быть затопленными…»