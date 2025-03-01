История наводнений в Омске: причины, последствия и прогноз на 2025 год

Posted 1 марта, 06:00
Published 1 марта, 06:00
Modified 1 марта, 06:00
Updated 1 марта, 06:00
Пока Омская область готовится к весеннему паводку, Город55 окунулся в историю и узнал о самых масштабных наводнениях, которые случались в регионе и областном центре. Омск расположен на слиянии двух рек — Иртыша и Оми, а потому и потопы здесь происходят регулярно. О самых серьезных из них нашему изданию рассказали в Государственном историческом архиве Омской области.
Одно из документально подтвержденных сильных наводнений в Омске произошло 6 мая (24 апреля по старому стилю) 1818 года, когда Иртыш и Омь вышли из берегов и затопили Ильинский, Подгорный и Мокринский форштадты.
Из рапорта Тобольского гражданского губернатора Брина Франца Абрамовича Сибирскому генерал-губернатору Пестелю Ивану Борисовичу:
«Омский городничий донес мне, что при вскрытии Иртыша и Оми с 24 числа минувшего апреля возвысилась вода до необыкновенной степени, так, что Иртышом потопило на Ильинском форштадте 20, а Омью на форштадтах Мокром и Воскресенском — 220 домов. Жительствовавшие же в оных люди выбрались из оных без дальнейшего вреда и размещены по другим форштадтам, а 27 числа вода понизилась более одного аршина».
В архиве сохранился рапорт Франца Брина:
Омский городничий сообщал о подобном стихийном бедствии в мае 1841 года, когда пришлось наводить временные мосты из досок для пешеходов.
В 1845 году из-за разлива рек случилось такое же крупное наводнение, которое подробно и красочно описал в своем дневнике офицер и путешественник Иосиф Белов, прибывший в Омск по долгу военной службы:
«В последних числах апреля месяца река Иртыш, казавшаяся спящею под оковами льда, наконец крушит их. Сильный прилив гонит льдины одну на другую… Когда я вышел на улицу, народ был в ужасном смятении. Одни бегали и искали челны, чтобы спасаться от наводнения, другие запрягали телеги и пытались скорее выбраться из этого форштадта. Иные выносили из погребов и низменных мест лучшее, что могла повредить вода. Но многие, положившись на волю Божию, ожидали в грустном молчании последствий, не предаваясь отчаянию быть затопленными…»
В мае 1928 года в Омске началось самое большое за всю историю города наводнение. Продолжительная и холодная весна, многочисленные заторы на Иртыше стали причиной разрушительного, небывалого ранее по размерам своим в истории города бедствия.
Ледоход на Иртыше начался днем 4 мая. Вскоре в районе Захламино и затона Загородной рощи образовались заторы и вызвали подъем воды. В 3 часа дня 4 мая уровень воды равнялся 597 сантиметрам. Под деревянный мост набились глыбы льда, готовые сорвать сваи. Пожарная команда спешно стала разбирать настил, но мост спасти так и не удалось.
К 11 часам утра следующего дня вода поднялась до 744 сантиметров и продолжала прибывать. Под натиском воды и льда в затоне рухнули ледорезы.
Откуда-то сверху вместе со льдом по Иртышу притащило два парома. На одном из них находились люди. Паром разбился об фермы железнодорожного моста. Пассажиры утонули. Другой паром без людей пронесло мимо Омска.
На острове затона Загородной рощи ледоход снес 24 дома и землянки. По территории прошла льдина величиной не менее полукилометра. Строения рухнули, как карточные домики, и исчезли в реке. Людей с большим трудом удалось вывезти в лодках на сушу.
Целые районы города оказались сплошь залитыми выступившей из берегов реки водой. Многие из местных жителей остались без крова, потеряли имущество. Затопило Мокринский и Луговской форштадты, улицу Ленина, пристани, электростанцию, кинотеатр «Гигант», летний сад «Аквариум» и ряд других улиц.
Улица Ленина представляла собой широко разлившееся море. И в этом море, залившем подвальные этажи магазинов и учреждений, подбиравшемся к окнам вторых этажей, копошились лошади, плавали лодки, телеги. Омичи наблюдали, как по улице плыли товары из магазинов, в том числе несколько ящиков сахара из Церабкоповского склада.
На Баррикадной улице затопило хлебозавод «Колос», который прекратил свою работу.
В особенно угрожающем положении оказался Ленинск-Омский, расположенный в низменности. В 8 часов вечера 4 мая здесь дали сигнал бедствия и объявили мобилизацию. Днем на борьбу с водой вышла вся смена железнодорожных мастерских, гарнизонные части, весь транспорт. 4 и 5 мая заторы льда стали подрывать и разбивать артиллерийским огнем.
При горкомхозе образовали комиссии по расселению пострадавших от наводнения по обоим берегам Оми. Более 300 детей временно разместили в детские ясли, где снабдили питанием и необходимым уходом.
Большую помощь по спасению населения и имущества в затопленных районах оказали городские пожарные, а также дружинники Омского добровольного пожарного общества. Они работали дни и ночи не покладая рук: сооружали заградительные валы, на лодках спасали людей из затопленных домов.
Сотрудники газеты «Рабочий Путь», редакция которой также серьезно пострадала от наводнения, двое суток добирались на работу на лодках. В статье от 10 мая описываются последствия стихии:
«По ту сторону заградительного вала, словно насытившийся зверь, задремал вчера еще буйный Иртыш, улицы почти очистились от воды, но следы наводнения надолго останутся… Снесенные со своих мест деревянные тротуары местами заменили мостки для перехода через невероятно грязные улицы. Еще недавно беленькие домики потеряли свою одежду (штукатурку) и смотрят мрачно. Черными ранами зияют разбитые окна нескольких домов.
На только что освободившихся от воды улицах идет спешная работа: копают, чистят, моют, скребут. На углу, словно статуя, застыл с рейкой и печней в руках печник. Он, как Наполеон, покоряющий Москву, окидывает взглядом пострадавшие кварталы, видимо, подсчитывая в уме, сколько печей размыло водой и на какое время ему хватит работы…
Сотни людей копошатся подле домов и внутри их. Шумит выливаемая через окна и двери вода, шлепают по жидкой грязи обутые в высокие сапоги ноги, стучат топоры. Жизнь в обсыхающих кварталах начинает брать свои права…»
Всего в городе во время стихии затопило около 800 домов, некоторые были разрушены до основания. Особенно крупный ущерб наводнение нанесло пароходству: повреждены 5 пароходов, около 20 судов было унесено, а несколько барж сломано. Наводнение 1928 года стало настоящим бедствием для Омска и его жителей.
Больше таких серьезных потопов в городе не случалось, однако в 2024 году уровень Иртыша поднялся настолько, что под водой оказалась часть Иртышской набережной, Первомайский пляж и территория для прогулок на Зеленом острове. Больше всего весной прошлого года досталось населенным пунктам в Усть-Ишимском районе. Пострадали сотни домов и личных хозяйств. Одной из причин потопа назвали прорыв дамбы в Оренбургской области.
Синоптики отметили, что зима была не такой снежной, как год назад. А погода и температура в марте, по прогнозу специалистов, будет в пределах нормы.
Ранее в администрации Омска опубликовали список мест, которые сильнее всего будут подвержены подтоплению во время весеннего паводка. Больше всего таких территорий оказалось в Центральном округе, их насчитывается 69. На втором месте расположился Ленинский округ, там в зоне риска 67 участков. Далее — Октябрьский округ, где затопить может 40 мест и дачный массив в Осташково.
В Советском округе подвержены затоплению 35 участков, а в Кировском — 29. Подробнее об улицах, которые могут оказаться в эпицентре подтопления, в карточках:
На проблемных участках в Омске предусмотрена откачка воды, а при необходимости устройство дамб из мешков с песком. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета выделили 7,3 млн рублей.
В министерстве региональной безопасности Омской области рассказали, что к паводку подготовили перекачивающие станции, мотопомпы, дизельные тепловые пушки, полипропиленовые мешки, медикаменты, средства связи, транспорт и болотоход «Енисей».
МЧС рекомендует жителям частного сектора заранее убирать снег с прилегающей к жилью территории, очищать канавы, создавать протоки для воды. Такие меры помогут хозяевам уберечь собственность от повреждений.
В администрации города напомнили, что в случае подтоплений следует обращаться в ответственные службы административных округов:
Также круглосуточно работает Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города: (3812) 78-78-78.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области готовятся к паводку, спросил мнение экологов на этот счет и вспомнил о затопленном в 2024 году Усть-Ишимском районе: