Гости с Ямайки, Слава КПСС и русские легенды: какие концерты пройдут в Омске в марте

Афиша мероприятий, которые ждут омичей в марте, полна интересного. О многих концертах можно узнать из рекламы в интернете или на улицах города, однако некоторые события так и остаются в тени. В этом материале расскажем, куда можно сходить в Омске в первый месяц весны и сколько придется потратить на каждое из мероприятий (подборка сформирована по данным сервиса «Яндекс Афиша», — прим. Ред.).