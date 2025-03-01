Гости с Ямайки, Слава КПСС и русские легенды: какие концерты пройдут в Омске в марте

Posted 1 марта, 04:20
Published 1 марта, 04:20
Modified 1 марта, 11:41
Updated 1 марта, 11:41
Афиша мероприятий, которые ждут омичей в марте, полна интересного. О многих концертах можно узнать из рекламы в интернете или на улицах города, однако некоторые события так и остаются в тени. В этом материале расскажем, куда можно сходить в Омске в первый месяц весны и сколько придется потратить на каждое из мероприятий (подборка сформирована по данным сервиса «Яндекс Афиша», — прим. Ред.).
В первый день весны в Омске выступит рэп-исполнитель Слава КПСС, его концерт пройдет в «Ангаре». Цены на билеты начинаются от 2 000 рублей и доходят до 5 700 рублей. Согласно схеме зала в «Яндекс Афише», свободных мест как на танцполе, так и за столиками еще очень много.
6 февраля в Концертном зале Омской филармонии выступит Хор Турецкого с большой праздничной программой «Вам, любимые!», посвященной Международному женскому дню.
«Специально в честь 8 марта артисты подбирали программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу. И всё это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо», — так представили концерт организаторы.
Стоимость билетов начинается от 4 000 рублей, самый дорогой же билет обойдется в 11 000 рублей. Если хотите посетить мероприятие, стоит поторопиться, так как большинство билетов уже проданы.
9 марта в Омске пройдет спектакль-променад «Следующая остановка». Пассажиры трамвая наденут наушники и погрузятся в интересную историю: у героев Алисы и Тараса конфликты с родителями, но путешествие по историческому маршруту в омском трамвае помогает им переосмыслить происходящее.
Старт спектакля-променада от остановки «Трамвайное депо». Остановка находится за цирком, по адресу: 16 Военный городок дом №339 по улице Орловского. Продолжительность спектакля — 1 час, протяженность маршрута — 10 километров. Стоимость билетов: 800 рублей — льготный билет, 1 000 рублей — взрослый билет и 1 500 — расширенный билет с эксклюзивными сувенирами.
В Концертном зале Омской филармонии 12 марта выступит Ева Польна с программой «В сторону сердца».
«Ее концерты — это всегда волшебство! Каждый раз зрители ждут выступление с замиранием сердца, ведь каждый концерт — это уникальное шоу, полное неожиданных моментов и ярких эмоций. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального чуда!» — рассказали организаторы о концерте.
Цена билетов: от 3 500 до 6 600 рублей.
14 марта в Концерт-холле РЦСО с большой сольной программой выступит автор популярных среди подростков хитов Милана Хаметова. Посетители услышат хиты «Умка», «ЛП», «Купи песика», а также новые треки.
Стоимость билетов начинается от 3 400 и доходит до 6 900 рублей, есть еще много свободных мест.
В омском Музыкальном театре пройдет концерт ямайского певца Эндрю Дональдса в сопровождении струнного оркестра, программа называется Golden Voice of Enigma.
«Музыка Enigma — космический синтез звуков, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль — „Энигматик“! Эндрю не случайно пригласили в проект Enigma: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество — это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и других», — сказано о концерте на «Яндекс Афише».
Цена билетов: от 1 800 до 6 000 рублей.
Один из самых масштабных концертов месяца — выступление Басты на G-Drive Арене. Концерт Василия Вакуленко продлится более двух часов, гости арены услышат самые любимые песни и смогут спеть их в унисон с артистом. Все хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права» и другие.
Цены на билеты сильно разнятся, можно купить его как за 2 500, так и за 14 000 рублей. Билет на танцпол обойдется в 3 900 рублей.
На той же площадке несколькими днями позже выступит Стас Михайлов со своим юбилейным концертом. Сейчас его тур по стране находится в самом разгаре, зрителей ждет масса народных хитов, а также полюбившиеся поклонникам певца новые песни, успевшие попасть в чарты. Самый дешевый билет стоит 2 200 рублей, самый дорогой — 10 000 рублей.
В конце месяца омичей ждет программа «Неоклассика» в соборе при свечах от Арт-проекта «НЕформат». Этот концерт станет уже третьей частью программы, зрители услышат композиции Уильямса, Циммера, Джавади — гениев современной классики — в виртуозном исполнении Александра Румянцева (фортепиано/орган), Дмитрия Креймера (фортепиано/орган) и струнного квинтета Liberty, также в этой программе примут участие Ксения Медведева (вокал) и Даурен Орынбаев (барабаны). Цены начинаются от 1 400 рублей и доходят 2 400 рублей.
Ранее Город55 писал, что в 2024 году говорили об Омске знаменитости. У известных людей нашлись поводы как похвалить, так и поругать наш город.