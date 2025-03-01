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Posted 1 марта, 04:20

Published 1 марта, 04:20

Modified 1 марта, 11:41

Updated 1 марта, 11:41

Какие концерты пройдут в Омске в марте

Гости с Ямайки, Слава КПСС и русские легенды: какие концерты пройдут в Омске в марте

1 марта 2025, 04:20
Фото: 1MI. Какие концерты пройдут в Омске в марте
Первый месяц весны порадует омичей множеством концертов, в город приедут исполнители на любой вкус. Расскажем, какие мероприятия ждут гостей и жителей города и во сколько обойдется их посещение.

Афиша мероприятий, которые ждут омичей в марте, полна интересного. О многих концертах можно узнать из рекламы в интернете или на улицах города, однако некоторые события так и остаются в тени. В этом материале расскажем, куда можно сходить в Омске в первый месяц весны и сколько придется потратить на каждое из мероприятий (подборка сформирована по данным сервиса «Яндекс Афиша», — прим. Ред.).

1 марта — Слава КПСС (16+)

В первый день весны в Омске выступит рэп-исполнитель Слава КПСС, его концерт пройдет в «Ангаре». Цены на билеты начинаются от 2 000 рублей и доходят до 5 700 рублей. Согласно схеме зала в «Яндекс Афише», свободных мест как на танцполе, так и за столиками еще очень много.

Место проведения концерта Славы КПСС
Место проведения концерта Славы КПСС. Фото: Скриншот «Яндекс карты»

6 марта — Хор Турецкого (6+)

6 февраля в Концертном зале Омской филармонии выступит Хор Турецкого с большой праздничной программой «Вам, любимые!», посвященной Международному женскому дню.

«Специально в честь 8 марта артисты подбирали программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу. И всё это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо», — так представили концерт организаторы.

Стоимость билетов начинается от 4 000 рублей, самый дорогой же билет обойдется в 11 000 рублей. Если хотите посетить мероприятие, стоит поторопиться, так как большинство билетов уже проданы.

9 марта — «Следующая остановка» (12+)

9 марта в Омске пройдет спектакль-променад «Следующая остановка». Пассажиры трамвая наденут наушники и погрузятся в интересную историю: у героев Алисы и Тараса конфликты с родителями, но путешествие по историческому маршруту в омском трамвае помогает им переосмыслить происходящее.

Старт спектакля-променада от остановки «Трамвайное депо». Остановка находится за цирком, по адресу: 16 Военный городок дом №339 по улице Орловского. Продолжительность спектакля — 1 час, протяженность маршрута — 10 километров. Стоимость билетов: 800 рублей — льготный билет, 1 000 рублей — взрослый билет и 1 500 — расширенный билет с эксклюзивными сувенирами.

12 марта — Ева Польна (6+)

В Концертном зале Омской филармонии 12 марта выступит Ева Польна с программой «В сторону сердца».

«Ее концерты — это всегда волшебство! Каждый раз зрители ждут выступление с замиранием сердца, ведь каждый концерт — это уникальное шоу, полное неожиданных моментов и ярких эмоций. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального чуда!» — рассказали организаторы о концерте.

Цена билетов: от 3 500 до 6 600 рублей.

Место проведения концерта Евы Польны
Место проведения концерта Евы Польны. Фото: gorod55.ru

14 марта — Милана Хаметова (0+)

14 марта в Концерт-холле РЦСО с большой сольной программой выступит автор популярных среди подростков хитов Милана Хаметова. Посетители услышат хиты «Умка», «ЛП», «Купи песика», а также новые треки.

Стоимость билетов начинается от 3 400 и доходит до 6 900 рублей, есть еще много свободных мест.

18 марта — Эндрю Дональдс (12+)

В омском Музыкальном театре пройдет концерт ямайского певца Эндрю Дональдса в сопровождении струнного оркестра, программа называется Golden Voice of Enigma.

«Музыка Enigma — космический синтез звуков, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль — „Энигматик“! Эндрю не случайно пригласили в проект Enigma: он обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество — это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и других», — сказано о концерте на «Яндекс Афише».

Цена билетов: от 1 800 до 6 000 рублей.

21 марта — Баста (12+)

Один из самых масштабных концертов месяца — выступление Басты на G-Drive Арене. Концерт Василия Вакуленко продлится более двух часов, гости арены услышат самые любимые песни и смогут спеть их в унисон с артистом. Все хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права» и другие.

Цены на билеты сильно разнятся, можно купить его как за 2 500, так и за 14 000 рублей. Билет на танцпол обойдется в 3 900 рублей.

Концерт Басты пройдет в стенах G-Drive Арены
Концерт Басты пройдет в стенах G-Drive Арены. Фото: gorod55.ru

22 марта — Стас Михайлов (12+)

На той же площадке несколькими днями позже выступит Стас Михайлов со своим юбилейным концертом. Сейчас его тур по стране находится в самом разгаре, зрителей ждет масса народных хитов, а также полюбившиеся поклонникам певца новые песни, успевшие попасть в чарты. Самый дешевый билет стоит 2 200 рублей, самый дорогой — 10 000 рублей.

30 марта — «Неоклассика» в соборе при свечах (6+)

В конце месяца омичей ждет программа «Неоклассика» в соборе при свечах от Арт-проекта «НЕформат». Этот концерт станет уже третьей частью программы, зрители услышат композиции Уильямса, Циммера, Джавади — гениев современной классики — в виртуозном исполнении Александра Румянцева (фортепиано/орган), Дмитрия Креймера (фортепиано/орган) и струнного квинтета Liberty, также в этой программе примут участие Ксения Медведева (вокал) и Даурен Орынбаев (барабаны). Цены начинаются от 1 400 рублей и доходят 2 400 рублей.

Ранее Город55 писал, что в 2024 году говорили об Омске знаменитости. У известных людей нашлись поводы как похвалить, так и поругать наш город.

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#Анастасия Баянова#Опросы#Общество#Омск#Развлечения#Певец#Новости#Концерт#Звезды
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