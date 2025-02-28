Застройка на болоте: в Омске сорвался проект по строительству крупного микрорайона

На левом берегу Омска планировали построить крупный микрорайон, который должен был появиться в районе улиц Рокоссовского, Лукашевича и СНТ «Дорожник». Стройка должна была по задумке развернуться на участке земли площадью 949 113.00 кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, земля предназначена для комплексного освоения под жилищное строительство.