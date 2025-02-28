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Posted 28 февраля, 06:07

Published 28 февраля, 06:07

Modified 28 февраля, 06:11

Updated 28 февраля, 06:11

В Омске планировали построить крупный микрорайон, но проект оказался слишком сложным

Застройка на болоте: в Омске сорвался проект по строительству крупного микрорайона

28 февраля 2025, 06:07
Фото: 1MI. В Омске планировали построить крупный микрорайон, но проект оказался слишком сложным

Строительство микрорайона на Левом берегу Омска сорвалось из-за болота

Участок был в аренде у «ЗЖСБ № 6».

На левом берегу Омска планировали построить крупный микрорайон, который должен был появиться в районе улиц Рокоссовского, Лукашевича и СНТ «Дорожник». Стройка должна была по задумке развернуться на участке земли площадью 949 113.00 кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, земля предназначена для комплексного освоения под жилищное строительство.

Генеральный директор «ЗСЖБ-6» Юрий Гуринов рассказал «СуперОмску», что участок был арендован ими давно, и даже пришлось судиться с городской администрацией за право аренды. Однако, несмотря на изначальные планы по строительству микрорайона, проект пришлось забросить.

Гуринов отметил, что в итоге стала очевидна проблемность участка: нужно засыпать болота, прокладывать коммуникации, что требует значительных финансовых затрат и усилий. Генеральный директор «ЗСЖБ-6» добавил, что срок аренды уже истек, и они приняли решение не продолжать проект. Ранее Городу55 стали известны причины заморозки проекта крематория на Левом берегу Омска.

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#Риана Дязанцева#Омск#Строительство#Аренда#Земельный участок#Микрорайон
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