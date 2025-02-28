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Posted 28 февраля, 08:06

Published 28 февраля, 08:06

Modified 28 февраля, 08:08

Updated 28 февраля, 08:08

Евгений Бельтюков

Зампрокурора Омской области стал бывший глава прокуратуры Кирова

28 февраля 2025, 08:06
Фото: Прокуратура Кировской области. Евгений Бельтюков
Евгений Бельтюков работает в органах прокуратуры больше 19 лет. Ранее должность заместителя регионального прокурора занимал Дмитрий Егоров, он уехал работать в Крым.

Заместителем прокурора Омской области назначили старшего советника юстиции Евгения Бельтюкова. Такой приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Бельтюков родился в 1981 году, получил высшие педагогическое и юридическое образование. Работает в органах прокуратуры больше 19 лет. Трудовой путь начал с должности следователя прокуратуры Омутнинского района Кировской области.

С 2011 по 2019 годы занимал должность прокурора Яранского района Кировской области, а после получил пост прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в Кировской области. Последние два года возглавлял прокуратуру Кирова.

Напомним, что бывший заместитель регионального прокурора Дмитрий Егоров оставил свой пост в начале февраля. Егоров отправился работать в Симферополь в прокуратуру Республики Крым.

Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров перешел на работу в другой регион
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Прокуратура#Кировская область
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