Зампрокурора Омской области стал бывший глава прокуратуры Кирова

Posted 28 февраля, 08:06
Published 28 февраля, 08:06
Modified 28 февраля, 08:08
Updated 28 февраля, 08:08
Заместителем прокурора Омской области назначили старшего советника юстиции Евгения Бельтюкова. Такой приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Бельтюков родился в 1981 году, получил высшие педагогическое и юридическое образование. Работает в органах прокуратуры больше 19 лет. Трудовой путь начал с должности следователя прокуратуры Омутнинского района Кировской области.
С 2011 по 2019 годы занимал должность прокурора Яранского района Кировской области, а после получил пост прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в Кировской области. Последние два года возглавлял прокуратуру Кирова.
Напомним, что бывший заместитель регионального прокурора Дмитрий Егоров оставил свой пост в начале февраля. Егоров отправился работать в Симферополь в прокуратуру Республики Крым.