Заболеваемость растет. В Омске уже в 114 классах объявили карантин

Posted 28 февраля, 04:54
Published 28 февраля, 04:54
Modified 28 февраля, 05:04
Updated 28 февраля, 05:04
В Омске снова растет заболеваемость ОРВИ среди детей. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, на 27 февраля образовательный процесс приостановили в 95 классах 35 школ и 82 группах 55 детских садов.
Ситуация в пятницу, 28 февраля, изменилась не в лучшую сторону. На изоляцию уже отправлены ученики 114 классов 34 школ и воспитанники 77 групп 52 детских садов.
Напомним, карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.
Напомним, что число заболевших «ковидом» на прошлой неделе тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим.