Заболеваемость растет. В Омске уже в 114 классах объявили карантин

Напомним, карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.