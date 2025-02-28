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Posted 28 февраля, 04:54

Published 28 февраля, 04:54

Modified 28 февраля, 05:04

Updated 28 февраля, 05:04

Заболеваемость растет. В Омске уже в 114 классах объявили карантин

Заболеваемость растет. В Омске уже в 114 классах объявили карантин

28 февраля 2025, 04:54
Фото: 1MI.
Воспитанники детских садов тоже продолжают болеть, поэтому сидят дома.

В Омске снова растет заболеваемость ОРВИ среди детей. Как рассказали Городу55 в департаменте образования, на 27 февраля образовательный процесс приостановили в 95 классах 35 школ и 82 группах 55 детских садов.

Ситуация в пятницу, 28 февраля, изменилась не в лучшую сторону. На изоляцию уже отправлены ученики 114 классов 34 школ и воспитанники 77 групп 52 детских садов.

Напомним, карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.

Напомним, что число заболевших «ковидом» на прошлой неделе тоже было не слишком большим: заражение подтвердилось у 35 человек. Госпитализация потребовалась лишь 5 заболевшим.

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#Ольга Скворцова#Омск#ОРВИ#Карантин#Грипп#Госпитализация#Заболеваемость#Школы#Ковид#Детские сады#Заболевания
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