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Posted 28 февраля, 12:02

Published 28 февраля, 12:02

Modified 28 февраля, 12:02

Updated 28 февраля, 12:02

Календарная весна начнется с оттепели

Весенние качели: омичей предупредили о приближении нестабильной погоды

28 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI. Календарная весна начнется с оттепели
Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали прогноз на первые дни марта в Омской области.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на предстоящие выходные. Согласно ему, первые дни марта в Омской области будут неоднозначными, на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт, вызывая местами небольшой снег и мокрый снег.

1 и 2 марта в некоторых районах области образуется туман, а также изморозь и гололед, ожидается ветер юго-западного направления порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, при прояснении до -17°, а днем — поднимется до -2…-7°, местами до +3°.

В понедельник, 3 марта, регион накроет антициклон, по этой причине прекратятся осадки и понизится ночная температура. В темное время суток столбик термометра покажет -15…-20°, по северу -9…-14°, а днем — -1…-6°.

Ранее Город55 писал, что синоптики дали жителям Омской области неоднозначный прогноз погода на март.

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