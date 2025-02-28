Весенние качели: омичей предупредили о приближении нестабильной погоды

Posted 28 февраля, 12:02
Published 28 февраля, 12:02
Modified 28 февраля, 12:02
Updated 28 февраля, 12:02
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на предстоящие выходные. Согласно ему, первые дни марта в Омской области будут неоднозначными, на погоду будет оказывать влияние атмосферный фронт, вызывая местами небольшой снег и мокрый снег.
1 и 2 марта в некоторых районах области образуется туман, а также изморозь и гололед, ожидается ветер юго-западного направления порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, при прояснении до -17°, а днем — поднимется до -2…-7°, местами до +3°.
В понедельник, 3 марта, регион накроет антициклон, по этой причине прекратятся осадки и понизится ночная температура. В темное время суток столбик термометра покажет -15…-20°, по северу -9…-14°, а днем — -1…-6°.
Ранее Город55 писал, что синоптики дали жителям Омской области неоднозначный прогноз погода на март.