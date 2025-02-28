Весенние качели: омичей предупредили о приближении нестабильной погоды

1 и 2 марта в некоторых районах области образуется туман, а также изморозь и гололед, ожидается ветер юго-западного направления порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, при прояснении до -17°, а днем — поднимется до -2…-7°, местами до +3°.