В Омском районе незаконно захваченную береговую полосу Иртыша вернут государству

Прокуратура Омской области сообщает, что в Омском районе местный житель Красноярского сельского поселения незаконно включил в свой земельный участок часть берега реки Иртыш. По закону эта территория должна быть доступна для всех, но из-за ошибки она оказалась в частной собственности.