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Posted 28 февраля, 04:45

Published 28 февраля, 04:45

Modified 28 февраля, 07:09

Updated 28 февраля, 07:09

Житель Омской области нарушил закон, присвоив часть берега Иртыша

В Омском районе незаконно захваченную береговую полосу Иртыша вернут государству

28 февраля 2025, 04:45
Фото: 1MI. Житель Омской области нарушил закон, присвоив часть берега Иртыша

Омич незаконно присвоил себе часть береговой полосы реки Иртыш

По данным прокуратуры Омской области, речь идет об участке площадью почти 2 тысячи «квадратов».

Прокуратура Омской области сообщает, что в Омском районе местный житель Красноярского сельского поселения незаконно включил в свой земельный участок часть берега реки Иртыш. По закону эта территория должна быть доступна для всех, но из-за ошибки она оказалась в частной собственности.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок площадью 1 986 кв. м. был оформлен с нарушением. Чтобы исправить ситуацию, прокурор подал в суд иск с требованием вернуть землю государству. Омский районный суд полностью поддержал требования прокуратуры и обязал вернуть береговую полосу Иртыша в государственную собственность.

Напомним, ранее стало известно, что «Кедр» должен вернуть в собственность муниципалитета участок в парке 30-летия ВЛКСМ.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Иртыш#Земельный участок
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