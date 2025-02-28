В Омском районе незаконно захваченную береговую полосу Иртыша вернут государству

Posted 28 февраля, 04:45
Published 28 февраля, 04:45
Modified 28 февраля, 07:09
Updated 28 февраля, 07:09
Прокуратура Омской области сообщает, что в Омском районе местный житель Красноярского сельского поселения незаконно включил в свой земельный участок часть берега реки Иртыш. По закону эта территория должна быть доступна для всех, но из-за ошибки она оказалась в частной собственности.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок площадью 1 986 кв. м. был оформлен с нарушением. Чтобы исправить ситуацию, прокурор подал в суд иск с требованием вернуть землю государству. Омский районный суд полностью поддержал требования прокуратуры и обязал вернуть береговую полосу Иртыша в государственную собственность.
Напомним, ранее стало известно, что «Кедр» должен вернуть в собственность муниципалитета участок в парке 30-летия ВЛКСМ.