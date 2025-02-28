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Posted 28 февраля, 13:12

Published 28 февраля, 13:12

Modified 28 февраля, 13:12

Updated 28 февраля, 13:12

В Омской области решили увеличить диапазоны потребления электроэнергии

В Омской области решили увеличить диапазоны потребления электроэнергии

28 февраля 2025, 13:12
Фото: 1MI.
Изменения затронут дома с электроотоплением.

Федеральное правительство РФ решило ввести гибкие диапазоны потребления электроэнергии в отопительный период для жителей негазифицированных домов, в том числе в садовых товариществах.

РЭК Омской области установила следующие диапазоны на отопительный период: до 7020 кВтч, второй диапазон — от 7020 до 10800 кВтч, третий диапазон — от 10800 кВтч в месяц. Диапазоны вне отопительного периода же останутся прежними: до 3900 кВтч, 3901-6000 кВтч и свыше 6000 кВтч в месяц.

Отмечается, что нергоснабжающие организации обязаны пересчитать платежи за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов, решила РЭК.

В Омской области в январе годовая инфляция составила 10,7%
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричество#Электроэнергия#Новости#Электроснабжение#Потребление
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