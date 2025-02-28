В Омской области решили увеличить диапазоны потребления электроэнергии

Posted 28 февраля, 13:12
Published 28 февраля, 13:12
Modified 28 февраля, 13:12
Updated 28 февраля, 13:12
Федеральное правительство РФ решило ввести гибкие диапазоны потребления электроэнергии в отопительный период для жителей негазифицированных домов, в том числе в садовых товариществах.
РЭК Омской области установила следующие диапазоны на отопительный период: до 7020 кВтч, второй диапазон — от 7020 до 10800 кВтч, третий диапазон — от 10800 кВтч в месяц. Диапазоны вне отопительного периода же останутся прежними: до 3900 кВтч, 3901-6000 кВтч и свыше 6000 кВтч в месяц.
Отмечается, что нергоснабжающие организации обязаны пересчитать платежи за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов, решила РЭК.
Напомним, что в 2024 году жители Омской области задолжали водоканалу более 1 миллиарда рублей.