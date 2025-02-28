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Posted 28 февраля, 09:48

Published 28 февраля, 09:48

Modified 28 февраля, 09:50

Updated 28 февраля, 09:50

В Омской области нашли 250 уклонистов от службы среди новых граждан России

В Омской области нашли 250 уклонистов от службы среди новых граждан России

28 февраля 2025, 09:48
Фото: 1MI. В Омской области нашли 250 уклонистов от службы среди новых граждан России
За два месяца сотрудники СК и военкоматов проверили около 50 адресов. 22 иностранных гражданина заключили контракты о прохождении военной службы.

С начала 2025 года в Омской области выявили 250 граждан, приобретших российское гражданство, которые не состояли на воинском учете. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Омскому гарнизону.

За два месяца сотрудники СК и военкоматов проверили около 50 адресов. 22 иностранных гражданина заключили контракты о прохождении военной службы.

«Родственникам граждан, которые в ходе проверки мероприятий отсутствовали по месту жительства, сотрудниками военного комиссариата вручены повестки для явки и постановки на воинский учет в военные комиссариаты», — сообщили в ведомстве.

Ранее Город55 рассказывал, что 39-летнему мигранту-нелегалу придется покинуть пределы Омской области и России в целом. Мужчину задержали во время рейда.

Сотни нарушений: из Омска выгонят 39-летнего мигранта-нелегала
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Проверка#СК России#Повестки#Воинский учет#Военная служба
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