В Омской области нашли 250 уклонистов от службы среди новых граждан России

Posted 28 февраля, 09:48
Published 28 февраля, 09:48
Modified 28 февраля, 09:50
Updated 28 февраля, 09:50
С начала 2025 года в Омской области выявили 250 граждан, приобретших российское гражданство, которые не состояли на воинском учете. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Омскому гарнизону.
За два месяца сотрудники СК и военкоматов проверили около 50 адресов. 22 иностранных гражданина заключили контракты о прохождении военной службы.
«Родственникам граждан, которые в ходе проверки мероприятий отсутствовали по месту жительства, сотрудниками военного комиссариата вручены повестки для явки и постановки на воинский учет в военные комиссариаты», — сообщили в ведомстве.
Ранее Город55 рассказывал, что 39-летнему мигранту-нелегалу придется покинуть пределы Омской области и России в целом. Мужчину задержали во время рейда.