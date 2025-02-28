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Posted 28 февраля, 06:42

Published 28 февраля, 06:42

Modified 28 февраля, 06:56

Updated 28 февраля, 06:56

В Любинском районе появился новый глава

В Омской области избрали главу муниципального округа Любинского района

28 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. В Любинском районе появился новый глава
Пост занял руководитель Любинского района.

Вчера в Любинском районе прошла церемония вступления в должность нового главы муниципального округа. Им стал Абай Ракимжанов, который ранее уже руководил районом 15 лет. Отметим, Ракимжанов впервые возглавил район в 2010 году, а потом переизбирался на второй срок в 2015 году и на третий — в 2020 году.

Ракимжанов поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своих планах на ближайшие пять лет. Он отметил, что впереди большая работа для всей команды администрации и неравнодушных жителей района. Важными задачами будут не только реализация проектов, но и поддержание стабильности в обществе.

Напомним, в Омской области идет муниципальная реформа, в рамках которой районы преобразуются в муниципальные округа. Изменения начали вводить в 2024 году, а решения об этом принимаются сначала местными депутатами, а затем утверждаются в региональном парламенте.

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#Риана Дязанцева#Политика#Омская область#Любинский район#Муниципальная реформа#Муниципальный округ
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