В Омской области избрали главу муниципального округа Любинского района

Posted 28 февраля, 06:42
Published 28 февраля, 06:42
Modified 28 февраля, 06:56
Updated 28 февраля, 06:56
Вчера в Любинском районе прошла церемония вступления в должность нового главы муниципального округа. Им стал Абай Ракимжанов, который ранее уже руководил районом 15 лет. Отметим, Ракимжанов впервые возглавил район в 2010 году, а потом переизбирался на второй срок в 2015 году и на третий — в 2020 году.
Ракимжанов поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своих планах на ближайшие пять лет. Он отметил, что впереди большая работа для всей команды администрации и неравнодушных жителей района. Важными задачами будут не только реализация проектов, но и поддержание стабильности в обществе.
Напомним, в Омской области идет муниципальная реформа, в рамках которой районы преобразуются в муниципальные округа. Изменения начали вводить в 2024 году, а решения об этом принимаются сначала местными депутатами, а затем утверждаются в региональном парламенте.