В Омской области избрали главу муниципального округа Любинского района

Вчера в Любинском районе прошла церемония вступления в должность нового главы муниципального округа. Им стал Абай Ракимжанов, который ранее уже руководил районом 15 лет. Отметим, Ракимжанов впервые возглавил район в 2010 году, а потом переизбирался на второй срок в 2015 году и на третий — в 2020 году.