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Posted 28 февраля, 06:11

Published 28 февраля, 06:11

Modified 28 февраля, 06:13

Updated 28 февраля, 06:13

В Омской области не стали озвучивать сумму, которую пустят на борьбу с паводком

В Омской области готовятся к паводку: сумму на борьбу с наводнениями не называют

28 февраля 2025, 06:11
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

В Омской области не стали озвучивать сумму, которую пустят на борьбу с паводком

К весеннему паводку в регионе подготовили технику, транспорт, медикаменты, песок, щебень, пиломатериалы, топливо.

В министерстве региональной безопасности отказались озвучивать сумму, которую потратит Омская область на борьбу с весенним паводком. В ведомстве по запросу Города55 сообщили, что «объемы финансовых и материальных средств достаточны».

К весеннему паводку в регионе подготовили перекачивающие станции, мотопомпы, дизельные тепловые пушки, полипропиленовые мешки, медикаменты, средства связи, транспортное средство высокой проходимости ТРЭКОЛ-39294, болотоход «Енисей».

«В муниципальных образованиях Омской области также создан резерв материальных и финансовых ресурсов (песок строительный, щебень, водопропускные трубы, мешки, лес круглый и пиломатериалы, топливо и другое имущество)», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в Омске на противопаводковые мероприятия выделили 7,3 млн рублей. Об этом ранее рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Ранее Город55 сообщал о противопаводковых мероприятиях, спросил мнения экологов и вспомнил о самом масштабном наводнении в Омске:

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Паводок#МЧС#Компенсации#Чрезвычайные ситуации#Весенний паводок
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