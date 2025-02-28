В Омской области готовятся к паводку: сумму на борьбу с наводнениями не называют

Posted 28 февраля, 06:11
Published 28 февраля, 06:11
Modified 28 февраля, 06:13
Updated 28 февраля, 06:13
В министерстве региональной безопасности отказались озвучивать сумму, которую потратит Омская область на борьбу с весенним паводком. В ведомстве по запросу Города55 сообщили, что «объемы финансовых и материальных средств достаточны».
К весеннему паводку в регионе подготовили перекачивающие станции, мотопомпы, дизельные тепловые пушки, полипропиленовые мешки, медикаменты, средства связи, транспортное средство высокой проходимости ТРЭКОЛ-39294, болотоход «Енисей».
«В муниципальных образованиях Омской области также создан резерв материальных и финансовых ресурсов (песок строительный, щебень, водопропускные трубы, мешки, лес круглый и пиломатериалы, топливо и другое имущество)», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в Омске на противопаводковые мероприятия выделили 7,3 млн рублей. Об этом ранее рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Ранее Город55 сообщал о противопаводковых мероприятиях, спросил мнения экологов и вспомнил о самом масштабном наводнении в Омске: