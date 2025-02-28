В омском ГУЛХе рассказали, сколько человек и техники будут тушить лес в этом году

Posted 28 февраля, 04:10
Published 28 февраля, 04:10
Modified 28 февраля, 04:10
Updated 28 февраля, 04:10
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области Городу55 рассказали, как регион готовится к пожароопасному сезону.
Так, на территории Омской области располагаются 28 лесопожарных станций и одно авиаотделение. Станции закреплены за 20 лесными хозяйствами. В ГУЛХ уточнили, что лесхозы занимаются тушением только лесных пожаров, ликвидация ландшафтных возгораний не входит в их компетенции.
В 2025 году на борьбу с пожарами будут привлечены 437 человек. По нормативу в Омской области численность личного состава должна составлять не менее 420 человек. В прошлом году средняя зарплата сотрудников лесхозов составила 31 760 рублей. Каких-либо дополнительных льгот для них законодательством не предусмотрено.
«В этом году в тушении лесных пожаров будет участвовать 216 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования (в 2024 году — 264 единицы). В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 9 единиц», — сообщили в ГУЛХ на письменный запрос Города55.
Ранее о борьбе с лесными пожарами Городу55 рассказал директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин. О подготовке, космомониторинге, отличии весенних и осенних возгораний — в нашем материале: