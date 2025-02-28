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Posted 28 февраля, 04:10

Published 28 февраля, 04:10

Modified 28 февраля, 04:10

Updated 28 февраля, 04:10

На территории Омской области работают 28 лесных пожарных станций и одно авиаотделение

В омском ГУЛХе рассказали, сколько человек и техники будут тушить лес в этом году

28 февраля 2025, 04:10
Фото: Изображение Midjourney. На территории Омской области работают 28 лесных пожарных станций и одно авиаотделение
Тушением лесов занимаются сотрудники лесхозов. В ГУЛХ сообщили, что для борьбы с возгораниями необходимо докупить 9 единиц техники.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области Городу55 рассказали, как регион готовится к пожароопасному сезону.

Так, на территории Омской области располагаются 28 лесопожарных станций и одно авиаотделение. Станции закреплены за 20 лесными хозяйствами. В ГУЛХ уточнили, что лесхозы занимаются тушением только лесных пожаров, ликвидация ландшафтных возгораний не входит в их компетенции.

В 2025 году на борьбу с пожарами будут привлечены 437 человек. По нормативу в Омской области численность личного состава должна составлять не менее 420 человек. В прошлом году средняя зарплата сотрудников лесхозов составила 31 760 рублей. Каких-либо дополнительных льгот для них законодательством не предусмотрено.

«В этом году в тушении лесных пожаров будет участвовать 216 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования (в 2024 году — 264 единицы). В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 9 единиц», — сообщили в ГУЛХ на письменный запрос Города55.

Ранее о борьбе с лесными пожарами Городу55 рассказал директор Горьковского лесхоза Александр Чайкин. О подготовке, космомониторинге, отличии весенних и осенних возгораний — в нашем материале:

Космомониторинг, встречный отжиг и дружины. Как в Омской области тушат лесные пожары
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Заработная плата#Техника#Лесные пожары#Работники#Специализированная техника#Природные пожары
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