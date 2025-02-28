В омском ГУЛХе рассказали, сколько человек и техники будут тушить лес в этом году

В 2025 году на борьбу с пожарами будут привлечены 437 человек. По нормативу в Омской области численность личного состава должна составлять не менее 420 человек. В прошлом году средняя зарплата сотрудников лесхозов составила 31 760 рублей. Каких-либо дополнительных льгот для них законодательством не предусмотрено.