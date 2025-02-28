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Posted 28 февраля, 10:07

Published 28 февраля, 10:07

Modified 28 февраля, 10:09

Updated 28 февраля, 10:09

Тамара Саблина приехала работать в Омскую область в 1959 году

В Омске ушла из жизни журналистка Тамара Саблина

28 февраля 2025, 10:07
Фото: Изображение Midjourney. Тамара Саблина приехала работать в Омскую область в 1959 году
Она более 40 лет проработала в различных изданиях. 4 марта Тамаре Саблиной исполнилось бы 88 лет.

В Омске на 88-м году жизни скончалась журналистка и писательница Тамара Саблина. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили ее коллеги из издания «Омск-Регион».

Тамара Саблина родилась 4 марта 1937 года в Вологодской области. В Омск приехала в 1959 году после окончания филологического факультета Горьковского университета. Трудовой путь начала в русско-полянской районной газете «Голос целины». А затем почти 30 лет проработала в «Омской правде».

Тамара Саблина является автором книг, пьес, очерков. Состояла в Союзе журналистов и Союзе писателей России. Журналистке было присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.

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#Евгений Игишев#Общество#Культура#Омск#Премия#Омская правда#Союз журналистов#Журналистика#Писательница
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