В Омске ушла из жизни журналистка Тамара Саблина

Posted 28 февраля, 10:07
Published 28 февраля, 10:07
Modified 28 февраля, 10:09
Updated 28 февраля, 10:09
В Омске на 88-м году жизни скончалась журналистка и писательница Тамара Саблина. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили ее коллеги из издания «Омск-Регион».
Тамара Саблина родилась 4 марта 1937 года в Вологодской области. В Омск приехала в 1959 году после окончания филологического факультета Горьковского университета. Трудовой путь начала в русско-полянской районной газете «Голос целины». А затем почти 30 лет проработала в «Омской правде».
Тамара Саблина является автором книг, пьес, очерков. Состояла в Союзе журналистов и Союзе писателей России. Журналистке было присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Тамары Леонидовны.