В Омске ушла из жизни журналистка Тамара Саблина

Тамара Саблина родилась 4 марта 1937 года в Вологодской области. В Омск приехала в 1959 году после окончания филологического факультета Горьковского университета. Трудовой путь начала в русско-полянской районной газете «Голос целины». А затем почти 30 лет проработала в «Омской правде».