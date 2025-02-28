В Омске реестр объектов культурного наследия пополнился двумя старинными зданиям

Решение о включении этих зданий в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы. Теперь они находятся под защитой, а их внешний вид и историческая значимость будут сохраняться в соответствии с законодательством. Ранее стало известно, кто займется ремонтом центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды».