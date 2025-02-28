В Омске реестр объектов культурного наследия пополнился двумя старинными зданиям

Posted 28 февраля, 03:06
Published 28 февраля, 03:06
Modified 28 февраля, 03:15
Updated 28 февраля, 03:15
Два исторических здания в Омске официально признаны объектами культурного наследия. Соответствующие приказы были подписаны министерством культуры Омской области 27 февраля 2025 года.
Первым объектом стал жилой дом, построенный в 1948 году и расположенный по адресу: улица Гусарова, 7. Здание рядом с ТЦ «Омский» является образцом жилой архитектуры начала 1950-х годов.
Вторым объектом признан главный корпус Железнодорожного техникума №1 (ПТУ-23), возведенный в 1948 году. Он расположен по адресу: улица Избышева, 3, корпус 2.
Решение о включении этих зданий в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы. Теперь они находятся под защитой, а их внешний вид и историческая значимость будут сохраняться в соответствии с законодательством. Ранее стало известно, кто займется ремонтом центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды».