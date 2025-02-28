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Posted 28 февраля, 03:06

Published 28 февраля, 03:06

Modified 28 февраля, 03:15

Updated 28 февраля, 03:15

Два старинных здания Омской области признали объектами культурного наследия

В Омске реестр объектов культурного наследия пополнился двумя старинными зданиям

28 февраля 2025, 03:06
Фото: 1MI. Два старинных здания Омской области признали объектами культурного наследия

Два старинных здания в Омске получили статус объектов культурного наследия

В приказе минкульта фигурирует жилой дом и корпус техникума.

Два исторических здания в Омске официально признаны объектами культурного наследия. Соответствующие приказы были подписаны министерством культуры Омской области 27 февраля 2025 года.

Жилой дом на Гусарова, 7
Главный корпус Железнодорожного техникума №1 (ПТУ-23)
Жилой дом на Гусарова, 7. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Первым объектом стал жилой дом, построенный в 1948 году и расположенный по адресу: улица Гусарова, 7. Здание рядом с ТЦ «Омский» является образцом жилой архитектуры начала 1950-х годов.

Вторым объектом признан главный корпус Железнодорожного техникума №1 (ПТУ-23), возведенный в 1948 году. Он расположен по адресу: улица Избышева, 3, корпус 2.

Жилой дом на Гусарова, 7
Главный корпус Железнодорожного техникума №1 (ПТУ-23)
Жилой дом на Гусарова, 7. Фото: Яндекс Карты

Решение о включении этих зданий в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было принято на основании государственной историко-культурной экспертизы. Теперь они находятся под защитой, а их внешний вид и историческая значимость будут сохраняться в соответствии с законодательством. Ранее стало известно, кто займется ремонтом центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды».

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#Риана Дязанцева#Омск#Исторические здания#Культурное наследие#Архитектура#Министерство культуры
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