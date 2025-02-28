В Омске подрядчикам при строительстве школ и детсадов хотят выдавать аванс в 90%

Posted 28 февраля, 10:38
Published 28 февраля, 10:38
Modified 28 февраля, 10:40
Updated 28 февраля, 10:40
В Омске застройщикам, которые занимаются возведением образовательных учреждений и их капитальным ремонтом, планируют выдавать аванс в размере 90% от суммы контрактов. Такой проект опубликовали на сайте мэрии 27 февраля.
Проект рассмотрят в Омском городском Совете на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Оно состоится 4 марта.
Сумму аванса собираются ограничить исходя из срока, в котором будут проходить работы.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске отремонтируют аварийную школу №13. Подрядчик должен завершить работы до 8 декабря 2025 года.