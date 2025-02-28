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Posted 28 февраля, 10:38

Published 28 февраля, 10:38

Modified 28 февраля, 10:40

Updated 28 февраля, 10:40

Проект рассмотрят в Омском городском Совете 4 марта

В Омске подрядчикам при строительстве школ и детсадов хотят выдавать аванс в 90%

28 февраля 2025, 10:38
Фото: 1MI. Проект рассмотрят в Омском городском Совете 4 марта
Проект рассмотрят на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в Горсовете.

В Омске застройщикам, которые занимаются возведением образовательных учреждений и их капитальным ремонтом, планируют выдавать аванс в размере 90% от суммы контрактов. Такой проект опубликовали на сайте мэрии 27 февраля.

Проект рассмотрят в Омском городском Совете на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Оно состоится 4 марта.

Сумму аванса собираются ограничить исходя из срока, в котором будут проходить работы.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске отремонтируют аварийную школу №13. Подрядчик должен завершить работы до 8 декабря 2025 года.

На капитальный ремонт омской аварийной школы №13 потратят более 100,4 млн рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Капитальный ремонт#Контракты#Работы#Застройщики
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