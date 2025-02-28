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Posted 28 февраля, 08:18

Published 28 февраля, 08:18

Modified 28 февраля, 08:20

Updated 28 февраля, 08:20

Минимальная пенсия в 2025 году: где пенсионеры получают больше всего

«В десятке с конца»: омские пенсионеры получают почти меньше всех

28 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI. Минимальная пенсия в 2025 году: где пенсионеры получают больше всего

Омская область оказалась в списке регионов с самыми низкими пенсиями

Наибольшие суммы получают пенсионеры в северных и дальневосточных регионах.

По данным РИА Новости, прожиточный минимум пенсионера в Омской области на 2025 год составит 13 268 рублей. Такой же показатель установлен в Оренбургской и Курской областях, а также в Республике Чувашия. Омская область находится на уровне этих регионов, но ниже Республики Марий Эл, где минимальная пенсия составляет 13 420 рублей.

Регионы с самыми низкими минимальными пенсиями:

  • Республика Чувашия, Оренбургская область, Курская область и Омская область — 13 268 рублей;
  • Волгоградская область, Республика Адыгея — 13 115 рублей;
  • Республика Мордовия, Республика Татарстан — 12 963 рубля;
  • Белгородская область, Пензенская область, Саратовская область — 12 811 рублей;
  • Тамбовская область — 12 784 рубля;
  • Липецкая область — 12 657 рублей.

Регионы с самыми высокими минимальными пенсиями:

  • Чукотский автономный округ — 39 803 рубля;
  • Камчатский край — 26 841 рубль;
  • Магаданская область — 26 535 рублей;
  • Ненецкий автономный округ — 25 275 рублей;
  • Республика Саха (Якутия) — 23 028 рублей;
  • Мурманская область — 21 835 рублей;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 20 893 рубля;
  • Сахалинская область — 20 741 рубль;
  • Еврейская автономная область — 19 063 рубля;
  • Хабаровский край — 18 605 рублей.

Отметим, что в Москве пенсия составляет 17 897 рублей, а в Московской области — 16 600 рублей. Ранее стало известно, почему произошло уменьшение мартовских пенсионных выплат.

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#Риана Дязанцева#Пенсии#Омск#Омская область#Пенсионеры#Прожиточный минимум
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