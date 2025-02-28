«В десятке с конца»: омские пенсионеры получают почти меньше всех

Posted 28 февраля, 08:18
Published 28 февраля, 08:18
Modified 28 февраля, 08:20
Updated 28 февраля, 08:20
По данным РИА Новости, прожиточный минимум пенсионера в Омской области на 2025 год составит 13 268 рублей. Такой же показатель установлен в Оренбургской и Курской областях, а также в Республике Чувашия. Омская область находится на уровне этих регионов, но ниже Республики Марий Эл, где минимальная пенсия составляет 13 420 рублей.
Регионы с самыми низкими минимальными пенсиями:
Регионы с самыми высокими минимальными пенсиями:
Отметим, что в Москве пенсия составляет 17 897 рублей, а в Московской области — 16 600 рублей. Ранее стало известно, почему произошло уменьшение мартовских пенсионных выплат.