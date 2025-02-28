«В десятке с конца»: омские пенсионеры получают почти меньше всех

По данным РИА Новости, прожиточный минимум пенсионера в Омской области на 2025 год составит 13 268 рублей. Такой же показатель установлен в Оренбургской и Курской областях, а также в Республике Чувашия. Омская область находится на уровне этих регионов, но ниже Республики Марий Эл, где минимальная пенсия составляет 13 420 рублей.