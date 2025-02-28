Теперь официально: «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Posted 28 февраля, 12:52
Published 28 февраля, 12:52
Modified 28 февраля, 13:56
Updated 28 февраля, 13:56
Сегодня, 28 февраля, «Авангард» вышел в плей-офф чемпионата КХЛ. Путевку в следующий раунд омичам помогла получить победа «Амура» в матче с «Нефтехимиком». Хабаровчане одолели гостей из Нижнекамска в овертайме со счетом 5:4, эта игра никак не повлияла на положение дальневосточной команды, но уменьшила шансы попадания в следующий раунд их соперников.
«Авангард» по-прежнему располагается на шестой строчке Восточной конференции, уступая четыре очка магнитогорскому «Металлургу». Следующая игра «ястребов» пройдет на выезде, их соперником станет один из лидеров «Запада» — московский «Спартак».
Напомним, что сегодня стало известно о продлении контракта с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным. Форвард останется в Омске еще на два года.