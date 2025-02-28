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Posted 28 февраля, 12:52

Published 28 февраля, 12:52

Modified 28 февраля, 13:56

Updated 28 февраля, 13:56

Омичи прошли в плей-офф КХЛ

Теперь официально: «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

28 февраля 2025, 12:52
Фото: ХК «Авангард». Омичи прошли в плей-офф КХЛ
Омичи прошли в следующий раунд чемпионата после победы «Амура» в матче с «Нефтехимиком».

Сегодня, 28 февраля, «Авангард» вышел в плей-офф чемпионата КХЛ. Путевку в следующий раунд омичам помогла получить победа «Амура» в матче с «Нефтехимиком». Хабаровчане одолели гостей из Нижнекамска в овертайме со счетом 5:4, эта игра никак не повлияла на положение дальневосточной команды, но уменьшила шансы попадания в следующий раунд их соперников.

«Авангард» по-прежнему располагается на шестой строчке Восточной конференции, уступая четыре очка магнитогорскому «Металлургу». Следующая игра «ястребов» пройдет на выезде, их соперником станет один из лидеров «Запада» — московский «Спартак».

Напомним, что сегодня стало известно о продлении контракта с нападающим «Авангарда» Николаем Прохоркиным. Форвард останется в Омске еще на два года.

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