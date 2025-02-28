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Posted 28 февраля, 11:02

Published 28 февраля, 11:02

Modified 28 февраля, 11:06

Updated 28 февраля, 11:06

«ВелоОмск» пройдет в 26-й раз

Стали известны дата и маршрут гонки «ВелоОмск-2025»

28 февраля 2025, 11:02
Фото: 1MI. «ВелоОмск» пройдет в 26-й раз
Сюжет
Праздник
На время соревнований запретят движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Автобусы и троллейбусы пустят по измененной схеме.

Праздник «ВелоОмск — 2025» планируют провести 7 июня. Такой проект постановления 28 февраля мэрии опубликовали на сайте городской администрации.

Гонка «ВелоОмск» пройдет в 26-й раз. На время соревнований запретят движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Автобусы и троллейбусы пустят по измененной схеме. Также на маршруте велогонки с вечера 6 июня запретят парковку.

Предусмотрены два заезда: детский на 100 метров и массовый на 12 км. Старт и финиш основной трассы пройдут на Соборной площади.

Схема основной трассы велогонки
Схема основной трассы велогонки. Фото: Скриншот. Мэрия Омска

В прошлом году «ВелоОмск» проходил 8 июня. Заезд стартовал с территории Кадетского корпуса на улице Ленина.

На время велозаезда. В субботу перекроют центр Омска и изменят маршрут автобуса № 73
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#Евгений Игишев#Спорт#Транспорт#Омск#Соревнования#Парковка#Мероприятие#ВелоОмск#Праздник#Гонка
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