Стали известны дата и маршрут гонки «ВелоОмск-2025»

Гонка «ВелоОмск» пройдет в 26-й раз. На время соревнований запретят движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Автобусы и троллейбусы пустят по измененной схеме. Также на маршруте велогонки с вечера 6 июня запретят парковку.