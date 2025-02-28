Стали известны дата и маршрут гонки «ВелоОмск-2025»

Posted 28 февраля, 11:02
Published 28 февраля, 11:02
Modified 28 февраля, 11:06
Updated 28 февраля, 11:06
Праздник «ВелоОмск — 2025» планируют провести 7 июня. Такой проект постановления 28 февраля мэрии опубликовали на сайте городской администрации.
Гонка «ВелоОмск» пройдет в 26-й раз. На время соревнований запретят движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Автобусы и троллейбусы пустят по измененной схеме. Также на маршруте велогонки с вечера 6 июня запретят парковку.
Предусмотрены два заезда: детский на 100 метров и массовый на 12 км. Старт и финиш основной трассы пройдут на Соборной площади.
В прошлом году «ВелоОмск» проходил 8 июня. Заезд стартовал с территории Кадетского корпуса на улице Ленина.