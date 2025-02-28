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Posted 28 февраля, 07:46

Published 28 февраля, 07:46

Modified 28 февраля, 07:48

Updated 28 февраля, 07:48

39-летнему мигранту-нелегалу придется покинуть пределы Омской области

Сотни нарушений: из Омска выгонят 39-летнего мигранта-нелегала

28 февраля 2025, 07:46
Фото: 1MI.

39-летнему мигранту-нелегалу придется покинуть пределы Омской области

Незаконное пребывание мужчины на территории Омской области подтвердилось во время очередного рейда полицейских.

Омские полицейские поделились результатами очередного «миграционного» рейда. Совместно с сотрудниками Росгвардии они проверили места проживания, торговли и садовых товариществ. Без миграционных нарушений не обошлось: их выявили больше двух сотен.

Например, одному мужчине — 39-летнему гражданину ближнего зарубежья — придется покинуть пределы Омской области и России в целом. Он незаконно находился на территории нашего региона и нарушил режим пребывания. Наказанием для иностранца стал штраф с административным выдворением.

Видео: Омская полиция.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело на 24-летнюю омичку, которая занималась незаконной миграцией иностранцев. Фиктивной постановкой на миграционный учет, по информации полицейских, также занимался 54-летний житель Амура. «Услуги» он оказал 43 иностранцам. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Напомним, ранее Город55 выяснил, куда переезжают омичи и откуда чаще всего приезжают в наш регион. Подробности в материале по ссылке.

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#Юлия Истомина#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Новости#Мигранты#Нелегальные мигранты
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