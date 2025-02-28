Сотни нарушений: из Омска выгонят 39-летнего мигранта-нелегала

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело на 24-летнюю омичку, которая занималась незаконной миграцией иностранцев. Фиктивной постановкой на миграционный учет, по информации полицейских, также занимался 54-летний житель Амура. «Услуги» он оказал 43 иностранцам. Сейчас по этому факту проводится проверка.