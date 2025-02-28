Сезон болячек: почему весной начнет расти заболеваемость и чего ждать омичам

Posted 28 февраля, 08:50
Published 28 февраля, 08:50
Modified 28 февраля, 09:19
Updated 28 февраля, 09:19
Весна наступит уже завтра, а это значит, что совсем скоро начнет расти заболеваемость вирусами. Разбираемся, с чем это связано и как обезопасить себя.
Специалисты регионального Роспотребнадзора представили статистику по заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе. С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости составил 67,2 на 10 тысяч населения.
Жители Омской области стали чуть меньше болеть ОРВИ. При этом у заболевших преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы, но выявляют также и грипп А и Б.
Что касается коронавируса: за восьмую неделю 2025 года (с 17 по 23 февраля) в Сибирском федеральном округе госпитализировали 106 человек, выявили 375 новых случаев заражения, а также зарегистрировали 1 летальный исход (в Кемеровской области). Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Кемеровской и Томской областях — по 63 случая в каждой из них.
В Омской области за прошедшую неделю госпитализировали всего 5 человек, а новых случаев заражения выявлено 35. В регионе не зарегистрировано ни одного летального исхода.
Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что в конце зимы и весной заболеваемость ОРВИ растет ежегодно.
«Нужно помнить, что ОРВИ — это ни одно какое-то заболевание, а большая группа похожих по признакам болезней, вызываемых вирусами, в большинстве относящимися к шести семействам: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1-4, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы и другие. В целом в сезонных ОРВИ участвует около 200 видов вирусов», — подчеркнул Николаев.
По его словам, для ежегодного сезонного роста этих заболеваний есть несколько причин, среди которых:
«Наличие хронических заболеваний (например, запущенный кариес, недолеченный цистит, тонзиллит) и наличие очагов хронической инфекции являющихся входными воротами для вируса. Также повышают уязвимость нарушения питания и недосыпы», — добавил эксперт.
В Роспотребнадзоре рассказали, что особенно тяжело заболевания переносят дети и пожилые люди. Дети болеют тяжело, потому что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.
Как рассказали Городу55 в департаменте образования, на 27 февраля образовательный процесс приостановили в 95 классах 35 школ и 82 группах 55 детских садов.
Ситуация в пятницу, 28 февраля, изменилась не в лучшую сторону. На изоляцию уже отправлены ученики 114 классов 34 школ и воспитанники 77 групп 52 детских садов.
Напомним, карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.
В группе риска также находятся:
Самым эффективным способом профилактики против гриппа, по мнению ВОЗ, является вакцинация. Что касается ОРВИ: среди мер профилактики ОРВИ в Роспотребнадзоре назвали: