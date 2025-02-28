Сезон болячек: почему весной начнет расти заболеваемость и чего ждать омичам

В Роспотребнадзоре рассказали, что особенно тяжело заболевания переносят дети и пожилые люди. Дети болеют тяжело, потому что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.