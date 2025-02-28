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Posted 28 февраля, 08:50

Published 28 февраля, 08:50

Modified 28 февраля, 09:19

Updated 28 февраля, 09:19

Сезон болячек: почему весной начнет расти заболеваемость и чего ждать омичам

Сезон болячек: почему весной начнет расти заболеваемость и чего ждать омичам

28 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.
Пообщались с врачом и узнали, какие вирусы нам грозят, кто в группе риска и какие меры профилактики необходимо соблюдать.

Весна наступит уже завтра, а это значит, что совсем скоро начнет расти заболеваемость вирусами. Разбираемся, с чем это связано и как обезопасить себя.

Заболеваемость в Омске

Специалисты регионального Роспотребнадзора представили статистику по заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе. С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости составил 67,2 на 10 тысяч населения.

Жители Омской области стали чуть меньше болеть ОРВИ. При этом у заболевших преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы, но выявляют также и грипп А и Б.

Что касается коронавируса: за восьмую неделю 2025 года (с 17 по 23 февраля) в Сибирском федеральном округе госпитализировали 106 человек, выявили 375 новых случаев заражения, а также зарегистрировали 1 летальный исход (в Кемеровской области). Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Кемеровской и Томской областях — по 63 случая в каждой из них.

В Омской области за прошедшую неделю госпитализировали всего 5 человек, а новых случаев заражения выявлено 35. В регионе не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Данные по заболеваемости коронавирусом
Данные по заболеваемости коронавирусом. Фото: Стопкоронавирус.рф

Прогнозы на весну

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев рассказал Городу55, что в конце зимы и весной заболеваемость ОРВИ растет ежегодно.

«Нужно помнить, что ОРВИ — это ни одно какое-то заболевание, а большая группа похожих по признакам болезней, вызываемых вирусами, в большинстве относящимися к шести семействам: вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1-4, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы и другие. В целом в сезонных ОРВИ участвует около 200 видов вирусов», — подчеркнул Николаев.
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины. Фото: omsk-osma.ru

По его словам, для ежегодного сезонного роста этих заболеваний есть несколько причин, среди которых:

  • резкие колебания температуры;
  • влажная погода;
  • ослабление организма после зимы из-за недостатка физической активности,
  • весенний авитаминоз и пониженный иммунитет.
«Наличие хронических заболеваний (например, запущенный кариес, недолеченный цистит, тонзиллит) и наличие очагов хронической инфекции являющихся входными воротами для вируса. Также повышают уязвимость нарушения питания и недосыпы», — добавил эксперт.

Кто в группе риска

В Роспотребнадзоре рассказали, что особенно тяжело заболевания переносят дети и пожилые люди. Дети болеют тяжело, потому что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы.

Как рассказали Городу55 в департаменте образования, на 27 февраля образовательный процесс приостановили в 95 классах 35 школ и 82 группах 55 детских садов.

Ситуация в пятницу, 28 февраля, изменилась не в лучшую сторону. На изоляцию уже отправлены ученики 114 классов 34 школ и воспитанники 77 групп 52 детских садов.

Напомним, карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен.

Необходимо соблюдать меры профилактики
Необходимо соблюдать меры профилактики. Фото: 1MI

В группе риска также находятся:

  • больные хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких и др.);
  • больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность);
  • больные хроническими заболеваниями печени (цирроз);
  • больные с хроническими заболеваниями почек;
  • больные с иммунодефицитными состояниями;
  • беременные женщины;
  • медицинский персонал;
  • работники общественного транспорта, предприятий торговли, общественного питания.

Профилактика

Самым эффективным способом профилактики против гриппа, по мнению ВОЗ, является вакцинация. Что касается ОРВИ: среди мер профилактики ОРВИ в Роспотребнадзоре назвали:

  • частое и тщательное мытье рук;
  • избегание контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;
  • ведение здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность);
  • прогулки на свежем воздухе;
  • использование маски в местах скопления людей;
  • избегание объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.
Идем на поправку: омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом
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#Ольга Скворцова#Здоровье#Образование#Омск#ОРВИ#Карантин#Грипп#Вирусы#Заболеваемость#Эпидемия#Группы риска#Летальный исход#Сибирский федеральный округ
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