Сергея Моисеенко снова избрали председателем Федерации омских профсоюзов

Моисеенко представил отчет о работе ФОП за 5 лет. Он рассказал собравшимся о плодотворном сотрудничестве с областной и территориальными трехсторонними комиссиями, подчеркнув необходимость придания обязательного статуса их решениям. Зампред ФНПР Давид Кришталь высоко оценил работу ФОП, развитие социального партнерства в регионе, а также эффективность правозащитной деятельности и молодежной политики. Кришталь рекомендовал план ФОП как образец для других регионов.