Сергея Моисеенко снова избрали председателем Федерации омских профсоюзов

Posted 28 февраля, 13:42
Published 28 февраля, 13:42
Modified 28 февраля, 13:42
Updated 28 февраля, 13:42
Сергея Моисеенко переизбрали председателем Федерации омских профсоюзов на X отчетно-выборной Конференции, которая прошла сегодня, 28 февраля. В мероприятии приняли участие представители ФНПР, региональной и муниципальной власти, работодатели.
Моисеенко представил отчет о работе ФОП за 5 лет. Он рассказал собравшимся о плодотворном сотрудничестве с областной и территориальными трехсторонними комиссиями, подчеркнув необходимость придания обязательного статуса их решениям. Зампред ФНПР Давид Кришталь высоко оценил работу ФОП, развитие социального партнерства в регионе, а также эффективность правозащитной деятельности и молодежной политики. Кришталь рекомендовал план ФОП как образец для других регионов.
Напомним, что ранее в Омске бывший глава департамента спорта стал директором УК.