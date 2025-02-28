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Posted 28 февраля, 13:42

Published 28 февраля, 13:42

Modified 28 февраля, 13:42

Updated 28 февраля, 13:42

Сергея Моисеенко снова избрали председателем Федерации омских профсоюзов

Сергея Моисеенко снова избрали председателем Федерации омских профсоюзов

28 февраля 2025, 13:42
Фото: Федерация омских профсоюзов.
Назначение произошло сегодня, 28 февраля.

Сергея Моисеенко переизбрали председателем Федерации омских профсоюзов на X отчетно-выборной Конференции, которая прошла сегодня, 28 февраля. В мероприятии приняли участие представители ФНПР, региональной и муниципальной власти, работодатели.

Моисеенко представил отчет о работе ФОП за 5 лет. Он рассказал собравшимся о плодотворном сотрудничестве с областной и территориальными трехсторонними комиссиями, подчеркнув необходимость придания обязательного статуса их решениям. Зампред ФНПР Давид Кришталь высоко оценил работу ФОП, развитие социального партнерства в регионе, а также эффективность правозащитной деятельности и молодежной политики. Кришталь рекомендовал план ФОП как образец для других регионов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Профсоюз#Новости#Председатель#Федерация омских профсоюзов
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