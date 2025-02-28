Сегодня в Омске: «Авангард» в плей-офф, запуск ракеты и подготовка к паводку

Сегодня «Авангард» вышел в плей-офф чемпионата КХЛ. Путевку в следующий раунд омичам помогла получить победа «Амура» в матче с «Нефтехимиком». Хабаровчане одолели гостей из Нижнекамска в овертайме со счетом 5:4, эта игра никак не повлияла на положение дальневосточной команды, но уменьшила шансы попадания в следующий раунд их соперников.