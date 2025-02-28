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Posted 28 февраля, 13:59

Published 28 февраля, 13:59

Modified 28 февраля, 13:59

Updated 28 февраля, 13:59

Сегодня в Омске: «Авангард» в плей-офф, запуск ракеты и подготовка к паводку

28 февраля 2025, 13:59
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Авангард» прошел в плей-офф КХЛ

Сегодня «Авангард» вышел в плей-офф чемпионата КХЛ. Путевку в следующий раунд омичам помогла получить победа «Амура» в матче с «Нефтехимиком». Хабаровчане одолели гостей из Нижнекамска в овертайме со счетом 5:4, эта игра никак не повлияла на положение дальневосточной команды, но уменьшила шансы попадания в следующий раунд их соперников.

Теперь официально: «Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
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Новость №2. Жителям Омска покажут запуск ракеты с космодрома Байконур

Сегодня ночью омичам в прямом эфире показали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс», трансляция проходила на медиафасаде на улице Маршала Жукова, 25. Космический корабль отправился в путь в 00:24 по московскому времени (03:24 по омскому времени) с космодрома Байконур.

Омичи на огромном экране увидят эфир запуска ракеты к МКС
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Новость №3. В Омской области не стали озвучивать сумму, которую пустят на борьбу с паводком

В министерстве региональной безопасности не стали называть сумму, которая выделена на борьбу с весенним паводком в регионе. Городу55 сообщили, что «объемы финансовых и материальных средств достаточны», также подготовлены перекачивающие станции, мотопомпы, дизельные тепловые пушки, полипропиленовые мешки и другие необходимые вещи.

В Омской области готовятся к паводку: сумму на борьбу с наводнениями не называют
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