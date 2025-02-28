Сбербанк запустил ипотеку на коттеджи по договору долевого участия

Речь идет о покупке по ДДУ недвижимости на рынке индивидуального жилищного домостроения у застройщиков, которые находятся на проектном финансировании Сбера. Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что такие компании осваивают определенные территории и реализуют проекты по возведению домов в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. Он уточнил, что сегодня Сбер имеет около десяти таких партнеров, в будущем их станет ещё больше.