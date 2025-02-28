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Posted 28 февраля, 10:17

Published 28 февраля, 10:17

Modified 28 февраля, 10:17

Updated 28 февраля, 10:17

Сбербанк запустил ипотеку на коттеджи по договору долевого участия

Сбербанк запустил ипотеку на коттеджи по договору долевого участия

28 февраля 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сберанка, сообщил, что Сбер запускает ипотеку на покупку частного дома у застройщика по договору долевого участия. Оформить такую сделку можно на площадке «Домклик».

В своем выступлении на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля, Лейпи заявил, что Сбер запускает аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, пишет newsnn.ru.

До сих пор оформить ипотеку по договору долевого участия можно было только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Но жилищный рынок не стоит на месте — крупные девелоперы начали строить кварталы загородных домов. Теперь действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» распространяется и на рынок индивидуального домостроения.

Речь идет о покупке по ДДУ недвижимости на рынке индивидуального жилищного домостроения у застройщиков, которые находятся на проектном финансировании Сбера. Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что такие компании осваивают определенные территории и реализуют проекты по возведению домов в рамках Федерального закона № 214-ФЗ. Он уточнил, что сегодня Сбер имеет около десяти таких партнеров, в будущем их станет ещё больше.

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