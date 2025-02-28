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Posted 28 февраля, 02:32

Published 28 февраля, 02:32

Modified 28 февраля, 02:36

Updated 28 февраля, 02:36

Демографический разрыв в Омской области стремительно растет

С начала года в Омской области смертность в 2 раза превысила рождаемость

28 февраля 2025, 02:32
Фото: 1MI. Демографический разрыв в Омской области стремительно растет

С начала года в Омской области скончалось более 2 тысяч человек

Данные за январь 2025 года предоставили в Главном госправовом управлении региона.

В Омской области за январь 2025 года было зарегистрировано 2 385 случаев смерти. Это немного больше, чем в январе прошлого года, когда количество умерших составило 2 319 человек. Такие данные предоставило Главное госправовое управление региона, сообщает «Новый Омск».

Параллельно с этим число новорожденных в регионе оказалось вдвое меньше, чем умерших. За первый месяц 2025 года на свет появился 1 191 ребенок, что лишь незначительно превышает показатели января 2024 года, когда зарегистрировали рождение 1 181 малыша.

Общая демографическая ситуация в Омской области сохраняет тревожную тенденцию, когда смертность существенно превышает рождаемость. За весь 2024 год в регионе ушли из жизни 24,8 тысяч человек, тогда как число новорожденных составило только 14 тысяч. Ранее стало известно, что Омск занял 13 место в списке городов-миллионников, здесь проживает более 1,1 млн жителей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Смертность#Демография#Рождаемость
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