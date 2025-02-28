С начала года в Омской области смертность в 2 раза превысила рождаемость

Posted 28 февраля, 02:32
Published 28 февраля, 02:32
Modified 28 февраля, 02:36
Updated 28 февраля, 02:36
В Омской области за январь 2025 года было зарегистрировано 2 385 случаев смерти. Это немного больше, чем в январе прошлого года, когда количество умерших составило 2 319 человек. Такие данные предоставило Главное госправовое управление региона, сообщает «Новый Омск».
Параллельно с этим число новорожденных в регионе оказалось вдвое меньше, чем умерших. За первый месяц 2025 года на свет появился 1 191 ребенок, что лишь незначительно превышает показатели января 2024 года, когда зарегистрировали рождение 1 181 малыша.
Общая демографическая ситуация в Омской области сохраняет тревожную тенденцию, когда смертность существенно превышает рождаемость. За весь 2024 год в регионе ушли из жизни 24,8 тысяч человек, тогда как число новорожденных составило только 14 тысяч. Ранее стало известно, что Омск занял 13 место в списке городов-миллионников, здесь проживает более 1,1 млн жителей.