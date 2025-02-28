С начала года в Омской области смертность в 2 раза превысила рождаемость

Общая демографическая ситуация в Омской области сохраняет тревожную тенденцию, когда смертность существенно превышает рождаемость. За весь 2024 год в регионе ушли из жизни 24,8 тысяч человек, тогда как число новорожденных составило только 14 тысяч. Ранее стало известно, что Омск занял 13 место в списке городов-миллионников, здесь проживает более 1,1 млн жителей.