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Posted 28 февраля, 05:20

Published 28 февраля, 05:20

Modified 28 февраля, 07:22

Updated 28 февраля, 07:22

Ресторан «Лада» заплатит штраф после отравления в омской «Сказке»

Ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления в омской «Сказке»

28 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI. Ресторан «Лада» заплатит штраф после отравления в омской «Сказке»
Суд состоялся 27 февраля.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу ООО «Лада» за нарушение требований технических регламентов в сфере защиты прав потребителей.

Согласно данным системы «Электронное правосудие», компания была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 206 АПК РФ — ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.

Заявление о привлечении «Лады» к ответственности было подано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Судебное заседание прошло 27 февраля.

Напомним, что именно эта компания обслуживала ресторан на базе отдыха «Сказка», где в конце прошлого года произошло массовое отравление. Несколько десятков человек пострадали, а впоследствии было установлено, что сотрудники заведения были носителями одного из самых распространенных возбудителей острых кишечных заболеваний.

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#Риана Дязанцева#Омск#Арбитражный суд#Суд#Отравление#База отдыха#Административная ответственность#База отдыха "Сказка"
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