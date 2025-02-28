Ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления в омской «Сказке»

Posted 28 февраля, 05:20
Published 28 февраля, 05:20
Modified 28 февраля, 07:22
Updated 28 февраля, 07:22
Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу ООО «Лада» за нарушение требований технических регламентов в сфере защиты прав потребителей.
Согласно данным системы «Электронное правосудие», компания была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 206 АПК РФ — ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.
Заявление о привлечении «Лады» к ответственности было подано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Судебное заседание прошло 27 февраля.
Напомним, что именно эта компания обслуживала ресторан на базе отдыха «Сказка», где в конце прошлого года произошло массовое отравление. Несколько десятков человек пострадали, а впоследствии было установлено, что сотрудники заведения были носителями одного из самых распространенных возбудителей острых кишечных заболеваний.