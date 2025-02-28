Ресторан «Лада» оштрафовали после массового отравления в омской «Сказке»

Напомним, что именно эта компания обслуживала ресторан на базе отдыха «Сказка», где в конце прошлого года произошло массовое отравление. Несколько десятков человек пострадали, а впоследствии было установлено, что сотрудники заведения были носителями одного из самых распространенных возбудителей острых кишечных заболеваний.