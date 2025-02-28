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Posted 28 февраля, 08:41

Published 28 февраля, 08:41

Modified 28 февраля, 09:35

Updated 28 февраля, 09:35

Омск — Третья столица России? История этого названия

Почему Омск называют Третьей столицей России

28 февраля 2025, 08:41
Фото: 1MI. Омск — Третья столица России? История этого названия
О том, что Омск называют Третьей столицей России, знают не все, и у многих возникает вопрос: почему этому городу в Сибири было дано такое наименование? Из данной статьи вы узнаете, когда и по какой причине Омск был «назначен» столицей, а также о том, что на это звание претендовали еще три города.

Сегодня Омск занимает третье место в списке населенных пунктов Сибири — по состоянию на 1 января 2024 года в нем проживает 1 104 485 человек, уступая по этому показателю Новосибирску и Красноярску.

История «столичного» прошлого Омска

Несмотря на то, что сегодня Омск известен как крупный промышленный и культурный центр Сибири, в начале XX века город играл куда более значимую роль. На короткий, но яркий период он стал политическим и военным центром страны, получив статус Белой столицы России. Этот статус наложил серьезный отпечаток на его историю, повлияв на дальнейшую судьбу Омска.

Успенский кафедральный собор
Библиотека им. А.С. Пушкина
Улица Чокана Валиханова в Омске
Ленинградский мост через Иртыш в Омске
Успенский кафедральный собор. Фото: Администрация города Омска

1918 год: становление Белой столицы России

12 марта 1918 года столицу России перенесли из Петрограда в Москву. А 23 июля того же года Временное Сибирское правительство провозгласило Омск Белой столицей Сибири. Правда, уже 3 ноября 1918 года Омск стал именоваться уже Белой столицей России, постепенно превратившись в общероссийский центр белого движения.

В 2018 году жители и гости города Омска отметили события 100-летней давности массовыми мероприятиями: был организован исторический бал, костюмированное представление, а также в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина была организована книжно-иллюстративная выставка «Омск — столица Белой России».

Вице-адмирал А. В. Колчак, март 1917 года.
А. В. Колчак — военный министр Временного правительства со своим ближайшим окружением. 1918 г.
Верховный главнокомандующий вручает георгиевские кресты солдатам. 1919 г.
Восковая фигура А. В. Колчака в особняке Батюшкиных у стола, за которым работал Верховный правитель в 1919 году.
Вице-адмирал А. В. Колчак, март 1917 года.. Фото: wikimedia.org

18 ноября 1918 года Верховным Правителем Российского государства стал адмирал Александр Колчак, который поклялся восстановить боеготовность добровольческих формирований, одержать победу над большевиками и возвратить стране былое величие. А Омск наводнили иностранные военные и сотрудники дипломатических миссий, и в нем днем и ночью бурлила политическая и общественная жизнь.

Подробнее об этом можно почитать в сборнике документов Владимира Зензинова «Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.»

Видео: wikipedia.org. Кинохроника 1919 года. Адмирал А. В. Колчак и Чехословацкий корпус.

1919 год: утрата столичного статуса

Впрочем, Третьей столицей России Омск пробыл недолго — к середине лета 1919 года ситуация начала меняться, во многом благодаря ухудшению положения на фронте и непопулярной в народе политике Колчака. И несмотря на все попытки последнего удержать Омск, в середине ноября 1919-го в город вошли красноармейцы. Эти события вошли в историю как «Омская наступательная операция Красной Армии».

Генерал Константин Сахаров, один из военачальников Белого движения в Сибири, в своих мемуарах указывал на ошибки формирования власти в новой столице страны. Генерал писал:

«На другой день после переворота глава британской военной миссии генерал А. Нокс „встретил меня очень взволнованно и сказал, что теперь будет плохо, что союзники могут даже прекратить помощь“».

1921 год: Омск в опале у Советов

Пребывание в статусе Третьей столицы России, пусть и кратковременное, не самым лучшим образом сказалось на будущем Омска, который попал в своеобразную «опалу» у Советов. Уже в июне 1921 года советские органы управления переместились в Новониколаевск, который стал активно развиваться и спустя пять лет был переименован в Новосибирск, а бывшая Третья столица была отодвинута на второй план.

О становлении власти Советов в Новониколаевске в 1920-е годы можно почитать на официальном сайте города Новосибирска.

Книжно-иллюстративная выставка «Омск – столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России
Книжно-иллюстративная выставка «Омск – столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России
Книжно-иллюстративная выставка «Омск — столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России
Книжно-иллюстративная выставка «Омск – столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России
Книжно-иллюстративная выставка «Омск – столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России. Фото: Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина

Проект «Третья столица»

В 2016 году административный центр Омской области отпраздновал свой 300-летний юбилей, и к этой торжественной дате в городе был реализован историко-культурный и информационно-просветительский проект под символическим названием «Третья столица», посвященный периоду, когда во время Гражданской войны Омск был Белой столицей России.

300-летие Омска отметили не только массовыми праздниками, но и значимыми городскими преобразованиями. Построены школы, детсады, катки, дороги и инженерные сети. Отремонтировано 759 домов, благоустроены улицы, скверы и парки. Открыты спортивные площадки, мини-стадионы и памятные знаки. Подробнее об этом на официальном сайте мэрии.

Празднование 300-летнего юбилея в Омске на Соборной площади
Памятная монета на 300-летие Омска
Почтовая марка, 2016 год. 300 лет г. Омску
Празднование 300-летнего юбилея в Омске на Соборной площади. Фото: Администрация города Омска

Какие еще города называли Третьей столицей России

Помимо Омска, на неформальное звание «Третьей столицы России» в разное время претендовали еще четыре российских города.

Нижний Новгород: столица реформ 90-х

Так, в 1997 году первый вице-премьер России Борис Немцов, выступая на форуме «Новая Россия», назвал Третьей столицей России Нижний Новгород, поскольку город в те времена позиционировался как деловая и экономическая «столица реформ».

Екатеринбург: международный центр политики и культуры

Екатеринбург в 90-е тоже называли Третьей столицей России, поскольку в ней реализовывались масштабные международные политические и культурные проекты.

Казань: официально зарегистрированный бренд

Казань зарегистрировала права на бренд «Третья столица России», ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, который так назвал столицу Республики Татарстан во время празднования 1000-летнего юбилея города в 2005 году.

Новосибирск: крупнейший город за Уралом

И наконец, на почетное звание Третьей столицы России претендует также Новосибирск, который занимает третье место по населению в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, а также является административным центром Сибирского федерального округа.

Тарские ворота в Омске
Празднование Дня города Омска
Празднование Дня города Омска
Омская стрелка при впадении реки Оми в Иртыш
Тарские ворота в Омске. Фото: Администрация города Омска

Таким образом, Омск, действительно, имеет уникальную историю, связанную с титулом «Третья столица России». В разные исторические периоды город играл важную роль в политической жизни страны, особенно в период Гражданской войны, когда Омск был центром Белого движения.

Однако его статус был кратковременным, и вскоре Омск потерял это положение в пользу других городов. Несмотря на это, на протяжении десятилетий название «Третья столица» сохранялось в общественном сознании, и в последние годы к этому добавился историко-культурный проект, возрождающий память о важном историческом этапе города.

Интерес к этому званию также сохраняется и в других регионах России, таких как Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород, что подчеркивает разнообразие и значимость разных городов страны в различные исторические эпохи.

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