Почему Омск называют Третьей столицей России

История «столичного» прошлого Омска 1918 год: становление Белой столицы России 1919 год: утрата столичного статуса 1921 год: Омск в опале у Советов Проект «Третья столица» Какие еще города называли Третьей столицей России Нижний Новгород: столица реформ 90-х Екатеринбург: международный центр политики и культуры Казань: официально зарегистрированный бренд Новосибирск: крупнейший город за Уралом

О том, что Омск называют Третьей столицей России, знают не все, и у многих возникает вопрос: почему этому городу в Сибири было дано такое наименование? Из данной статьи вы узнаете, когда и по какой причине Омск был «назначен» столицей, а также о том, что на это звание претендовали еще три города.

Сегодня Омск занимает третье место в списке населенных пунктов Сибири — по состоянию на 1 января 2024 года в нем проживает 1 104 485 человек, уступая по этому показателю Новосибирску и Красноярску. История «столичного» прошлого Омска Несмотря на то, что сегодня Омск известен как крупный промышленный и культурный центр Сибири, в начале XX века город играл куда более значимую роль. На короткий, но яркий период он стал политическим и военным центром страны, получив статус Белой столицы России. Этот статус наложил серьезный отпечаток на его историю, повлияв на дальнейшую судьбу Омска. Успенский кафедральный собор . Фото: Администрация города Омска 1918 год: становление Белой столицы России

12 марта 1918 года столицу России перенесли из Петрограда в Москву. А 23 июля того же года Временное Сибирское правительство провозгласило Омск Белой столицей Сибири. Правда, уже 3 ноября 1918 года Омск стал именоваться уже Белой столицей России, постепенно превратившись в общероссийский центр белого движения. В 2018 году жители и гости города Омска отметили события 100-летней давности массовыми мероприятиями: был организован исторический бал, костюмированное представление, а также в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина была организована книжно-иллюстративная выставка «Омск — столица Белой России». Вице-адмирал А. В. Колчак, март 1917 года. . Фото: wikimedia.org 18 ноября 1918 года Верховным Правителем Российского государства стал адмирал Александр Колчак, который поклялся восстановить боеготовность добровольческих формирований, одержать победу над большевиками и возвратить стране былое величие. А Омск наводнили иностранные военные и сотрудники дипломатических миссий, и в нем днем и ночью бурлила политическая и общественная жизнь. Подробнее об этом можно почитать в сборнике документов Владимира Зензинова «Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г.» Видео: wikipedia.org . Кинохроника 1919 года. Адмирал А. В. Колчак и Чехословацкий корпус. 1919 год: утрата столичного статуса

Впрочем, Третьей столицей России Омск пробыл недолго — к середине лета 1919 года ситуация начала меняться, во многом благодаря ухудшению положения на фронте и непопулярной в народе политике Колчака. И несмотря на все попытки последнего удержать Омск, в середине ноября 1919-го в город вошли красноармейцы. Эти события вошли в историю как «Омская наступательная операция Красной Армии». Генерал Константин Сахаров, один из военачальников Белого движения в Сибири, в своих мемуарах указывал на ошибки формирования власти в новой столице страны. Генерал писал: «На другой день после переворота глава британской военной миссии генерал А. Нокс „встретил меня очень взволнованно и сказал, что теперь будет плохо, что союзники могут даже прекратить помощь“». 1921 год: Омск в опале у Советов Пребывание в статусе Третьей столицы России, пусть и кратковременное, не самым лучшим образом сказалось на будущем Омска, который попал в своеобразную «опалу» у Советов. Уже в июне 1921 года советские органы управления переместились в Новониколаевск, который стал активно развиваться и спустя пять лет был переименован в Новосибирск, а бывшая Третья столица была отодвинута на второй план. О становлении власти Советов в Новониколаевске в 1920-е годы можно почитать на официальном сайте города Новосибирска. Книжно-иллюстративная выставка «Омск – столица Белой России», посвящённая провозглашению Омска столицей Белой России . Фото: Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина Проект «Третья столица» В 2016 году административный центр Омской области отпраздновал свой 300-летний юбилей, и к этой торжественной дате в городе был реализован историко-культурный и информационно-просветительский проект под символическим названием «Третья столица», посвященный периоду, когда во время Гражданской войны Омск был Белой столицей России. 300-летие Омска отметили не только массовыми праздниками, но и значимыми городскими преобразованиями. Построены школы, детсады, катки, дороги и инженерные сети. Отремонтировано 759 домов, благоустроены улицы, скверы и парки. Открыты спортивные площадки, мини-стадионы и памятные знаки. Подробнее об этом на официальном сайте мэрии. Празднование 300-летнего юбилея в Омске на Соборной площади . Фото: Администрация города Омска Какие еще города называли Третьей столицей России Помимо Омска, на неформальное звание «Третьей столицы России» в разное время претендовали еще четыре российских города. Нижний Новгород: столица реформ 90-х Так, в 1997 году первый вице-премьер России Борис Немцов, выступая на форуме «Новая Россия», назвал Третьей столицей России Нижний Новгород, поскольку город в те времена позиционировался как деловая и экономическая «столица реформ». Екатеринбург: международный центр политики и культуры Екатеринбург в 90-е тоже называли Третьей столицей России, поскольку в ней реализовывались масштабные международные политические и культурные проекты. Казань: официально зарегистрированный бренд Казань зарегистрировала права на бренд «Третья столица России», ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, который так назвал столицу Республики Татарстан во время празднования 1000-летнего юбилея города в 2005 году. Новосибирск: крупнейший город за Уралом И наконец, на почетное звание Третьей столицы России претендует также Новосибирск, который занимает третье место по населению в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, а также является административным центром Сибирского федерального округа. Тарские ворота в Омске . Фото: Администрация города Омска Таким образом, Омск, действительно, имеет уникальную историю, связанную с титулом «Третья столица России». В разные исторические периоды город играл важную роль в политической жизни страны, особенно в период Гражданской войны, когда Омск был центром Белого движения. Однако его статус был кратковременным, и вскоре Омск потерял это положение в пользу других городов. Несмотря на это, на протяжении десятилетий название «Третья столица» сохранялось в общественном сознании, и в последние годы к этому добавился историко-культурный проект, возрождающий память о важном историческом этапе города. Интерес к этому званию также сохраняется и в других регионах России, таких как Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород, что подчеркивает разнообразие и значимость разных городов страны в различные исторические эпохи. Читайте также: Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России От запрета «попсы» до «штурма» кадетского корпуса. Как в Омске прошел казачий круг Названы самые популярные города для путешествий у омичей