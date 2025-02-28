Оставила свечку и ребенка: в Омской области произошел пожар в квартире жилого дома

Тюкалинская межрайонная прокуратура начала проверку после пожара в квартире дома по ул. Луначарского, где находился 11-летний мальчик без взрослых. Ребенок рассказал правоохранителям, что его мама оставила зажженную свечу и уехала в Омск с собакой к ветеринару.