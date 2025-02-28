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Posted 28 февраля, 11:31

Published 28 февраля, 11:31

Modified 28 февраля, 11:31

Updated 28 февраля, 11:31

Сгоревшая квартира в Тюкалинске

Оставила свечку и ребенка: в Омской области произошел пожар в квартире жилого дома

28 февраля 2025, 11:31
Фото: Прокуратура Омской области. Сгоревшая квартира в Тюкалинске
Со слов ребенка, его мама оставила зажженную свечу и уехала в областной центр.

Тюкалинская межрайонная прокуратура начала проверку после пожара в квартире дома по ул. Луначарского, где находился 11-летний мальчик без взрослых. Ребенок рассказал правоохранителям, что его мама оставила зажженную свечу и уехала в Омск с собакой к ветеринару.

К счастью, в пожаре обошлось без пострадавших, пламя повредило лишь вещи. В ходе проверки прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также поможет семье.

Напомним, что недавно в селе Старосолдатское Тюкалинского района произошел пожар с погибшим. Огонь, распространившийся на площади 20 кв. м, практически полностью уничтожил дом, к сожалению, из него не смог выбраться 66-летний мужчина.

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