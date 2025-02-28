Оставила свечку и ребенка: в Омской области произошел пожар в квартире жилого дома

Posted 28 февраля, 11:31
Published 28 февраля, 11:31
Modified 28 февраля, 11:31
Updated 28 февраля, 11:31
Тюкалинская межрайонная прокуратура начала проверку после пожара в квартире дома по ул. Луначарского, где находился 11-летний мальчик без взрослых. Ребенок рассказал правоохранителям, что его мама оставила зажженную свечу и уехала в Омск с собакой к ветеринару.
К счастью, в пожаре обошлось без пострадавших, пламя повредило лишь вещи. В ходе проверки прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также поможет семье.
Напомним, что недавно в селе Старосолдатское Тюкалинского района произошел пожар с погибшим. Огонь, распространившийся на площади 20 кв. м, практически полностью уничтожил дом, к сожалению, из него не смог выбраться 66-летний мужчина.