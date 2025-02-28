Омский «Авангард» уже сегодня может выйти в плей-офф КХЛ, но есть условие

«Авангард» укрепился на шестом месте конференции и отстает от «Металлурга» на четыре очка (72 против 76), но ситуация может измениться в любой момент, ведь до конца «регулярки» еще месяц. Важно, что «ястребы» сейчас находятся на пике своей формы: омичи одержали семь побед подряд: 7 февраля «ястребы» одолели тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1. В двух матчах на Дальнем Востоке омичи набрали максимальные 4 очка: 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 — над «Амуром» с разгромным счетом 7:1.