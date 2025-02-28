Омский «Авангард» уже сегодня может выйти в плей-офф КХЛ, но есть условие

Posted 28 февраля, 09:20
Published 28 февраля, 09:20
Modified 28 февраля, 12:33
Updated 28 февраля, 12:33
Сегодня, 28 февраля, в Хабаровске пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча повлияет не только на положение этих команд, но и омского «Авангарда». Если хабаровчане обыграют соперника, «ястребы» отправятся в плей-офф уже сегодня, при этом неважно, как именно будет добыта победа — в основное время или в овертайме.
Сейчас «Амур» и «Нефтехимик» располагаются вне зоны плей-офф «Востока». Хабаровский клуб занимает 11 место и имеет в запасе 33 очка после 58 игр, их соперник же расположился на 9 месте (53 очка в 58 матчах) и продолжает активно бороться за путевку в следующий раунд.
«Авангард» укрепился на шестом месте конференции и отстает от «Металлурга» на четыре очка (72 против 76), но ситуация может измениться в любой момент, ведь до конца «регулярки» еще месяц. Важно, что «ястребы» сейчас находятся на пике своей формы: омичи одержали семь побед подряд: 7 февраля «ястребы» одолели тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1. В двух матчах на Дальнем Востоке омичи набрали максимальные 4 очка: 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 — над «Амуром» с разгромным счетом 7:1.
После продолжительного выезда на домашнем льду омичи победили казанский «Ак Барс» (6:2), матч прошел 16 февраля, а 19 в напряженной борьбе одолели действующего чемпиона КХЛ «Металлург» (2:1). 21 февраля «ястребы» снова победили«Амур», а 26 — подмосковной «Витязь» (4:3).