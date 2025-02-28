Омичи на огромном экране увидят эфир запуска ракеты к МКС

От Южно-Сахалинска до Владикавказа на своих ресурсах трансляцию провели СМИ, вошедшие в холдинг МАЕР. Создание полноценной экосистемы медиа дает возможность выстраивать максимально эффективную коммуникацию с любой аудиторией: и на улицах городов, и в онлайн-СМИ, и в диджитал-каналах. Ежемесячная аудитория всех ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 50 млн человек.