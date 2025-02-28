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Posted 28 февраля, 09:38

Published 28 февраля, 09:38

Modified 28 февраля, 09:40

Updated 28 февраля, 09:40

Запуск транслировали на экранах от Санкт-Петербурга до Владивостока

Омичи на огромном экране увидят эфир запуска ракеты к МКС

28 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI. Запуск транслировали на экранах от Санкт-Петербурга до Владивостока
Трансляция старта прошла на медиафасаде на улице Жукова. Космический корабль отправился в путь в 00:24 по московскому времени (03:24 по омскому времени) с космодрома Байконур.

Минувшей ночью омичам в прямом эфире показали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Трансляция старта прошла на медиафасаде медиахолдинга МАЕР на улице Маршала Жукова, 25 и будет повторяться в течение дня.

Космический корабль отправился в путь в 00:24 по московскому времени (03:24 по омскому времени) с космодрома Байконур. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.

Как сообщили в Роскосмосе, «Прогресс МС-30» должен состыковаться с МКС 2 марта в 02:04 мск. Корабль везет больше 2,5 тонн груза. Это аппаратура и оборудование, новый скафандр для выхода в открытый космос, одежда, питание, медикаменты и средства гигиены, топливо, питьевая вода и азот для пополнения атмосферы станции.

Повторы старта увидят свыше 12 млн человек
Повторы старта увидят свыше 12 млн человек
Повторы старта увидят свыше 12 млн человек
Повторы старта увидят свыше 12 млн человек. Фото: 1MI

От Южно-Сахалинска до Владикавказа на своих ресурсах трансляцию провели СМИ, вошедшие в холдинг МАЕР. Создание полноценной экосистемы медиа дает возможность выстраивать максимально эффективную коммуникацию с любой аудиторией: и на улицах городов, и в онлайн-СМИ, и в диджитал-каналах. Ежемесячная аудитория всех ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 50 млн человек.

Ночной запуск «Прогресса МС-30» транслировали в Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Кемерове, Краснодаре, Оренбурге, Сочи, Новосибирске, Самаре, Казани, Хабаровске, Омске, Нижнем Новгороде, Уфе.

«Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Для меня честь работать с Роскосмосом и максимально доступно рассказывать о наших достижениях в космосе», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Лучшие моменты запуска можно будет увидеть и на медиафасаде, который расположен на здании Национального центра «Россия» в Москве. Они будут транслироваться до 2 марта включительно.

Омичам покажут запуск ракеты на огромном экране
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#Евгений Игишев#Наука#Космос#Омск#Омская область#Ракета#МКС#Роскосмос
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