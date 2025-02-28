Омичи на огромном экране увидят эфир запуска ракеты к МКС

Posted 28 февраля, 09:38
Published 28 февраля, 09:38
Modified 28 февраля, 09:40
Updated 28 февраля, 09:40
Минувшей ночью омичам в прямом эфире показали запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Трансляция старта прошла на медиафасаде медиахолдинга МАЕР на улице Маршала Жукова, 25 и будет повторяться в течение дня.
Космический корабль отправился в путь в 00:24 по московскому времени (03:24 по омскому времени) с космодрома Байконур. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме.
Как сообщили в Роскосмосе, «Прогресс МС-30» должен состыковаться с МКС 2 марта в 02:04 мск. Корабль везет больше 2,5 тонн груза. Это аппаратура и оборудование, новый скафандр для выхода в открытый космос, одежда, питание, медикаменты и средства гигиены, топливо, питьевая вода и азот для пополнения атмосферы станции.
От Южно-Сахалинска до Владикавказа на своих ресурсах трансляцию провели СМИ, вошедшие в холдинг МАЕР. Создание полноценной экосистемы медиа дает возможность выстраивать максимально эффективную коммуникацию с любой аудиторией: и на улицах городов, и в онлайн-СМИ, и в диджитал-каналах. Ежемесячная аудитория всех ресурсов холдинга на сегодняшний день составляет 50 млн человек.
Ночной запуск «Прогресса МС-30» транслировали в Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Кемерове, Краснодаре, Оренбурге, Сочи, Новосибирске, Самаре, Казани, Хабаровске, Омске, Нижнем Новгороде, Уфе.
«Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Для меня честь работать с Роскосмосом и максимально доступно рассказывать о наших достижениях в космосе», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Лучшие моменты запуска можно будет увидеть и на медиафасаде, который расположен на здании Национального центра «Россия» в Москве. Они будут транслироваться до 2 марта включительно.