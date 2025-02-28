Не по-человечески: омич выбросил собаку из машины, оставив ее на холоде

В Омске произошел случай жестокого обращения с животным, сообщает «Mash Siberia». Мужчина на черной Infiniti остановился недалеко от улицы 10 лет Октября. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как собака, явно не желавшая выходить из машины, была вытащена за шкирку и выброшена на улицу. После этого мужчина спокойно уехал, оставив животное на холоде.