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Posted 28 февраля, 07:07

Published 28 февраля, 07:07

Modified 28 февраля, 07:20

Updated 28 февраля, 07:20

Омич выкинул собаку из машины в частном секторе и уехал

Не по-человечески: омич выбросил собаку из машины, оставив ее на холоде

28 февраля 2025, 07:07
Фото: 1MI. Омич выкинул собаку из машины в частном секторе и уехал

Омич жестоко избавился от собаки, выбросив ее на улицу

Кадры жестокого обращения появились в социальных сетях.

В Омске произошел случай жестокого обращения с животным, сообщает «Mash Siberia». Мужчина на черной Infiniti остановился недалеко от улицы 10 лет Октября. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как собака, явно не желавшая выходить из машины, была вытащена за шкирку и выброшена на улицу. После этого мужчина спокойно уехал, оставив животное на холоде.

Скриншоты видео
Скриншоты видео
Скриншоты видео. Фото: "Mash Siberia"

Омичи сообщили, что напуганная собака теперь живет на улице. Люди пытались помочь четвероногому, однако выброшенный пес не подпускает к себе людей. Местные жители предполагают, что такое поведение связано с жестоким обращением. Напомним, ранее подобный случай произошел на Левобережье: местный житель выбросил собаку с третьего этажа многоквартирного дома.

Уцелел чудом. Житель омского Левобережья выбросил с третьего этажа собаку
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#Риана Дязанцева#Омск#Жалобы#Собака#Жестокое обращение с животными
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