Не по-человечески: омич выбросил собаку из машины, оставив ее на холоде

Posted 28 февраля, 07:07
Published 28 февраля, 07:07
Modified 28 февраля, 07:20
Updated 28 февраля, 07:20
В Омске произошел случай жестокого обращения с животным, сообщает «Mash Siberia». Мужчина на черной Infiniti остановился недалеко от улицы 10 лет Октября. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как собака, явно не желавшая выходить из машины, была вытащена за шкирку и выброшена на улицу. После этого мужчина спокойно уехал, оставив животное на холоде.
Омичи сообщили, что напуганная собака теперь живет на улице. Люди пытались помочь четвероногому, однако выброшенный пес не подпускает к себе людей. Местные жители предполагают, что такое поведение связано с жестоким обращением. Напомним, ранее подобный случай произошел на Левобережье: местный житель выбросил собаку с третьего этажа многоквартирного дома.