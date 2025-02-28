Названа причина страшного смертельного пожара в омском селе Старосолдатское

Posted 28 февраля, 07:06
Published 28 февраля, 07:06
Modified 28 февраля, 07:08
Updated 28 февраля, 07:08
Следователи поделились подробностями вчерашнего пожара в селе Старосолдатское, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Огонь, распространившийся на площади 20 кв. м, практически полностью уничтожил дом.
По факту инцидента сотрудниками регионального следкома проводится доследственная проверка. Сейчас уже известна предварительная причина пожара.
По данным следствия, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Пьяный пенсионер кинул ее в кучу вещей, разбросанных на полу. Смерть мужчины наступила от острого отравления угарным газом.