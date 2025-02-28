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Posted 28 февраля, 07:06

Published 28 февраля, 07:06

Modified 28 февраля, 07:08

Updated 28 февраля, 07:08

Пожар произошел 27 февраля

Названа причина страшного смертельного пожара в омском селе Старосолдатское

28 февраля 2025, 07:06
Фото: Следственный комитет Омской области. Пожар произошел 27 февраля
Инцидент произошел накануне днем в селе Тюкалинского района.

Следователи поделились подробностями вчерашнего пожара в селе Старосолдатское, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Огонь, распространившийся на площади 20 кв. м, практически полностью уничтожил дом.

Последствия пожара в селе Старосолдатское
Последствия пожара в селе Старосолдатское
Последствия пожара в селе Старосолдатское. Фото: Следственный комитет Омской области

По факту инцидента сотрудниками регионального следкома проводится доследственная проверка. Сейчас уже известна предварительная причина пожара.

По данным следствия, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Пьяный пенсионер кинул ее в кучу вещей, разбросанных на полу. Смерть мужчины наступила от острого отравления угарным газом.

Жители омского поселка, где в огне погиб 6-летний мальчик, долго ждали пожарных
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Следственный комитет#Пожары#Новости#Тюкалинский район#Погибшие
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