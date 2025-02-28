«Народ против»: в омском райцентре развернулась борьба из-за муниципальной реформы

Закон о муниципальной реформе до сих пор не принят: его проект прошел первое чтение в январе 2022 года, потом три года лежал без движения, а ко второму чтению (26 февраля 2025 года) пришел в заметно измененном виде. Регионы теперь получают право выбирать, переходить им на новую систему самоуправления или оставить как было. Законопроект может быть принят в третьем чтении уже на следующей неделе. Впрочем, власти Омской области, судя по происходящему, свой выбор уже сделали.