«Народ против»: в омском райцентре развернулась борьба из-за муниципальной реформы

Posted 28 февраля, 09:27
Published 28 февраля, 09:27
Modified 28 февраля, 09:29
Updated 28 февраля, 09:29
В поселке Черлак в Омской области в последние недели развернулась полноценная политическая борьба. Город55 писал о том, что совет Черлакского городского поселения был распущен из-за отказа от мандатов сразу 3 депутатов и что в мае состоятся новые выборы. Как выяснилось, связано это с так называемой «муниципальной реформой», которая проходит в регионе с 2024 года.
«Всё началось с того момента, когда райсовет предложил поддержать муниципальную реформу всем сельским поселениям и Черлакскому в том числе, — сообщается в паблике „Народный совет Черлак“ на сайте „Одноклассники“ (его администратор — бывший депутат Черлакского районного совета Сергей Велижанин). — Против единодушно выступили жители Татарского сельского поселения. Часть депутатов Совета ЧГП поддержали татарцев…».
Напомним: реформа предполагает, что все поселения каждого конкретного района объединяются в новую административно-территориальную единицу в тех же границах — муниципальный округ. При этом в поселениях уже не будет ни своих советов, ни глав, все полномочия переходят в райцентр. Решение о таком преобразовании должны принять те самые советы поселений после публичных слушаний. Если хотя бы 2 поселения против, упразднять район и создавать на его месте округ нельзя.
В 2024 году до уровня Законодательного собрания региона дошло преобразование множества районов: Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Тевризского и других. 13 апреля текущего года в 15 новых муниципальных округах должны пройти выборы первого состава совета. Реформа в Черлаке оказалась под вопросом.
«Два поселения в районе против, — объяснил Городу55 депутат Госдумы Андрей Алехин, — Татарка и Черлак. Тогда власть пошла по схеме: заставила своих депутатов сложить полномочия. Там было 5 на 5, не проходило решение — „рыба“! Причем не только коммунисты были против — единороссы тоже, потому что они понимают, что эта реформа означает».
От полномочий отказались три депутата Черлакского городского поселения, включая председателя Валентину Лысик. Корреспондент Города55 дозвонился до Лысик, она подтвердила, что написала заявление об отказе от мандата, но, услышав уточняющие вопросы, бросила трубку.
Территориальная комиссия Черлакского района еще 19 февраля приняла решение о проведении внеочередных выборов 18 мая. Однако теперь звучат заявления о том, что решение это принято с нарушениями.
«Вчера обратилась группа депутатов поселения в связи с незаконными попытками распустить орган местного самоуправления, продавить муниципальную реформу, — заявил депутат ЗС Владимир Виниченко на пленарном заседании 27 февраля. — Черлакцы в числе немногих, кто сопротивляется реформе, навязанной сверху. Люди на своем стоят! Трое видных деятелей, директора, подали заявления о выходе, но даже не затруднились соблюсти процедуру. Вопрос о прекращении полномочий депутатов никто не рассматривал, при этом территориальная комиссия принимает решение о назначении выборов в мае».
Председатель регионального парламента Александр Артемов на это ответил, что есть правоохранительные органы, которые во всем разберутся, если будет нужно.
«Там, насколько я знаю, очень тщательно смотрит прокуратура района, — рассказал спикер. — Если там есть какие-то нарушения, то, естественно, они будут устранены. Если их нет — значит, вам просто нужно будет сказать коллегам своим: „Извините, я был неправ“».
Андрей Алехин со своей стороны рассказал Городу55, что в КПРФ сейчас изучают решение ТИК на предмет его законности. Депутат отметил, что фактически новый состав совета будет избран для того, чтобы принять только одно решение, о реформе, которая автоматически повлечет за собой его роспуск. Но Алехин уверен: исход выборов далеко не предопределен.
«В Черлаке у нас сильная партийная организация, — объяснил депутат. — И не факт, что в мае у них что-то получится. Не исключено, что большинство будет у противников реформы. Народ ведь против! Мы активно готовимся, так что посмотрим».
На данный момент реформе сопротивляются четыре района Омской области. Кроме Черлакского, это Знаменский, Русско-Полянский и Муромцевский. По словам Алехина, существует вероятность того, что против выступят и отдельные поселения Омского района.
Алехин уверен: превращение двухуровневой системы местного самоуправления (поселения и районы) в одноуровневую (округа) нанесет вред Омской области.
«У нас другие расстояния! — констатировал депутат. — Малонаселенные поселения окажутся в тяжелом положении, потому что бюджет не увеличится: он полностью перейдет в район, эти вопросы будет решать глава района, у которого проблем выше крыши, и до некоторых поселений он просто не дойдет в силу обстоятельств. Плохо ли, хорошо ли работали глава и совет поселения, но они болели за территорию! А теперь все будет решать райсовет, в котором отдельные поселения, особенно малонаселенные, даже не будут представлены».
Интересно, что в Законодательном собрании необходимость реформы обосновывают как раз географическим фактором: об этом Городу55 рассказывал депутат Владимир Казанин, считающий, что двухуровневая система самоуправления придумана для других климатических зон.
Закон о муниципальной реформе до сих пор не принят: его проект прошел первое чтение в январе 2022 года, потом три года лежал без движения, а ко второму чтению (26 февраля 2025 года) пришел в заметно измененном виде. Регионы теперь получают право выбирать, переходить им на новую систему самоуправления или оставить как было. Законопроект может быть принят в третьем чтении уже на следующей неделе. Впрочем, власти Омской области, судя по происходящему, свой выбор уже сделали.